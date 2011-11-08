〔香港个股〕联邦制药拟发行本金额高至9.9亿元人民币以美元偿付可换股债

路透香港11月8日电---全球最大的青霉素中间体6APA生产商--联邦制药(3933.HK)周二宣布,拟发行本金额7.9亿元人民币并以美元偿付的可换股债券,并可额外增发最多2亿元;所得资金用于债务再融资、产能扩充及业务拓展用途.

公司的声明称,债券的利率7.50厘,每半年付息一次,初步换股价每股7.20港元,较公司停牌前最後报价6港元溢价20%.该股周一停牌,周二恢复买卖.

假设总数9.9亿元可换股债券获悉数兑换为股份,联邦制药将须发行1.69亿股新股,相当于其经扩大後已发行股本的11.49%.

联邦制药表示,发行债券可为公司提供较低融资成本之额外资金,以用于对现有债务进行再融资、产能扩充、进一步业务拓展及一般公司用途.(完)

浏览联邦制药其他新闻,请点选[3933.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)