〔香港个股〕联邦制药拟发行本金额高至9.9亿元人民币以美元偿付可换股债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透香港11月8日电---全球最大的青霉素中间体6APA生产商--联邦制药(3933.HK)周二宣布,拟发行本金额7.9亿元人民币并以美元偿付的可换股债券,并可额外增发最多2亿元;所得资金用于债务再融资、产能扩充及业务拓展用途.
公司的声明称,债券的利率7.50厘,每半年付息一次,初步换股价每股7.20港元,较公司停牌前最後报价6港元溢价20%.该股周一停牌,周二恢复买卖.
假设总数9.9亿元可换股债券获悉数兑换为股份,联邦制药将须发行1.69亿股新股,相当于其经扩大後已发行股本的11.49%.
联邦制药表示,发行债券可为公司提供较低融资成本之额外资金,以用于对现有债务进行再融资、产能扩充、进一步业务拓展及一般公司用途.(完)
浏览联邦制药其他新闻,请点选[3933.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)