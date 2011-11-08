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市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 09:38 BJT

〔香港股市〕开盘上涨,受中国相关股票强劲走势带动

路透香港11月8日电---香港股市周二开盘上扬,中国相关股票提供支撑,尽管成交依然淡静,因意大利债务忧虑令投资者按兵不动.

指标恒生指数.HSI开盘上涨0.9%,报19,848.5点.恒生国企指数.HSCE开高1.2%.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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