《香港重要政经日程》--11月8日-11月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
=====================今日香港主要政经消息===========================
11月8日(周二)
--11:00 南海石油(0076.HK)股东特别大会.
--14:00 Barings 2012年全球市场展望以及亚洲投资策略媒体简报.
-- 先进半导体(3355.HK)公布第三季业绩.
-- 城市电讯(1137.HK)公布全年业绩.
-- 绿森集团(0094.HK)公布第三季业绩.
-- 金沙中国(1928.HK)公布第三季业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
11月9日(周三)
--09:30 信义玻璃(0868.HK)股东特别大会.
--09:00 江苏宁沪高速公路(0177.HK)第二次临时股东大会.
--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.
-- 腾讯控股(0700.HK)公布第三季业绩.
-- 领汇房产基金(0823.HK)公布中期业绩.
-- 中国伽玛(0164.HK)公布中期业绩.
-- 中国新城镇(1278.HK)公布第三季业绩.
11月10日(周四)
-- 先健科技(8122.HK)首日上市.
-- 勇利航业(1145.HK)公布第三季业绩.
-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第三季业绩.
--09:30 广深铁路股份(0525.HK)股东临时大会.
--10:00 中国风电(0182.HK)股东特别大会.
--11:00 中国新能源动力(1041.HK)股东特别大会.
--11:00 德祥企业(0372.HK)股东特别大会.
--16:00 天溢果业(0756.HK)股东周年大会.
11月11日(周五)
--11:00 德祥地产(0199.HK)股东特别大会.
-- 香港交易所(0388.HK)公布第三季业绩报告.
-- 国药控股(1099.HK)公布第三季业绩报告.
-- RUSAL(0486.HK)公布第三季业绩报告.
-- 第三季香港恒生指数成份股调整结果公布.
-- 香港第三季本地生产总值(GDP)报告.
-- 置富产业信托(0778.HK)公布第三季业绩.
-- 康大食品(0834.HK)公布第三季业绩.
-- 中民控股(0681.HK)公布中期业绩.
-- Z-Obee控股(0948.HK)公布中业绩.
11月14日(周一)
-- 香港10月外汇基金境外资产.
-- 康师傅(0322.HK)公布第三季业绩.
-- 中国黄金国际(2099.HK)公布第三季业绩.
-- 亨亚(0428.HK)公布第三季业绩.
-- 麦达斯控股-S(1021.HK)公布第三季业绩.
*11月15日(周二)
--09:00 PACIFIC PLYWOOD(0767.HK)股东特别大会.
--09:30 中国建材(3323.HK)临时股东大会.
--10:00 保华建业(0577.HK)股东特别大会.
--10:00 第一视频(0082.HK)股东特别大会.
--15:00 松景科技(1079.HK)股东大会.
-- 神州数码(0861.HK)公布中期业绩.
-- 威高股份(1066.HK)公布第三季业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)