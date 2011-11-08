〔香港热股〕龙源电力早盘逆市跌逾3%,稍早遭投行瑞信大幅削减目标价

路透香港11月8日电---亚洲最大风力发电商--龙源电力(0916.HK)周二早盘逆市跌逾3%,稍早遭投行瑞信大幅削减目标价至7.44港元,减幅逾22%.

该股今早曾低探6.23港元,跌幅达3.7%.香港时间11:06,该股跌2.78%,报6.29港元;大市恒生指数.HSI则涨0.72%.

瑞信的报告称,龙源电力刚宣布收购母公司多家风电企业,带来347兆瓦装机容量,现时该行预期龙源电力于2012-15年间增加8吉瓦(8,000兆瓦)装机容量,目标价相应由9.57港元降至7.44港元,但仍维持投资评级为"优于大市".

基于第四季的机组利用率可能无法达至市场预期的水平,瑞信同时将龙源电力2011及2012年度每股盈利预测下调7%.

中银国际的报告亦指出,除了收购规模较预期为少,龙源电力刚公布的10月份机组利用率低于上半年的月均水平,反映出年内新增机组对于带动整体发电量增长的作用有限.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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