〔投行观点〕汇丰证券首评中信证券H股为"中性",目标价18港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透香港11月8日电---投行汇丰证券的报告称,首度给予中信证券(6030.HK)(600030.SS)H股投资评级为"中性",目标价每股18港元.
中信证券H股今早一度涨4%,触及17.14港元的上市後新高.
报告称,预期中信证券于2011年度核心净利按年下跌30%,主要受股市交投转淡、市场竞争加剧以及业务改组的影响."不过,相信盈利下跌仅是暂时性,预期2011-13年的盈利复合增长率达35%."
汇丰同时首度给予中信证券A股"中性"评级,目标价14.4元人民币.
香港时间11:36,中信证券H股报16.78港元,升1.82%;其A股则升0.66%,报12.28元人民币.
中信证券H股于上月初在港挂牌,招股价为13.3港元,中信证券国际担任独家全球协调人,汇丰在内的四家外资投行则担任联席国际协调人.(完)
浏览中信证券其他新闻,请点选[6030.HK-CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)