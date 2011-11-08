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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 11:48 BJT

〔投行观点〕汇丰证券首评中信证券H股为"中性",目标价18港元

路透香港11月8日电---投行汇丰证券的报告称,首度给予中信证券(6030.HK)(600030.SS)H股投资评级为"中性",目标价每股18港元.

中信证券H股今早一度涨4%,触及17.14港元的上市後新高.

报告称,预期中信证券于2011年度核心净利按年下跌30%,主要受股市交投转淡、市场竞争加剧以及业务改组的影响."不过,相信盈利下跌仅是暂时性,预期2011-13年的盈利复合增长率达35%."

汇丰同时首度给予中信证券A股"中性"评级,目标价14.4元人民币.

香港时间11:36,中信证券H股报16.78港元,升1.82%;其A股则升0.66%,报12.28元人民币.

中信证券H股于上月初在港挂牌,招股价为13.3港元,中信证券国际担任独家全球协调人,汇丰在内的四家外资投行则担任联席国际协调人.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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