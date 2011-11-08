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市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 12:44 BJT

〔表格〕金沙中国第三季净利按年增长41%,成为2.81亿美元

路透香港11月8日电---美国拉斯维加斯金沙集团(LVS.N)的澳门分支--金沙中国(1928.HK)周二公布,截至2011年9月30日止第三季的业绩报告如下(以每百万美元为单位):

　　　　 　 　 2011年度第三季 2010年度同期

每股盈利(美元) 0.0350 0.0247

净利 281.06 199.15

收益净额 1,194.80 1,076.55

截至2011年9月30日止首三季的业绩报告如下(以每百万美元为单位):

　　　　 　 　 2011年度首三季 2010年度同期

每股盈利(美元) 0.1020 0.0559

净利 820.60 449.65

收益净额 3,555.61 3,057.05 (完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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