〔香港个股〕中电控股称澳洲洁净能源法案对其2011年财务业绩带来不利

路透香港11月8日电---香港供电及发电商--中电控股(0002.HK)周二称,澳洲参议院今日通过的一篮子洁净能源法案,对其2011年财务业绩带来不利影响,因集团可能须为其澳洲子公司TRUenergy作出减值.

澳洲政府提议的一篮子洁净能源法案已先後由众议院和参议院通过,并将于2012年7月1日生效,重点包括订立减排目标、实施自生效日起为期三年起点为每吨23澳元的固定碳价、实施排放交易计划、成立能源保障基金等等.

中电控股表示,公司现正就该项目立法对TRUenergy带来的影响作出详细分析."尽管可获得过渡期资助,但预期未来的成本将于法例生效後增加,因此雅洛恩电厂(Yallourn)的发电资产须作出减值."

该公司并称,预期有关分析于数星期内完成.

中电控股早盘微涨0.07%,报70.95港元.(完)

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