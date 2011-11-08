〔香港个股〕中电控股称澳洲洁净能源法案对其2011年财务业绩带来不利

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透香港11月8日电---香港供电及发电商--中电控股(0002.HK)周二称,澳洲参议院今日通过的一篮子洁净能源法案,对其2011年财务业绩带来不利影响,因集团可能须为其澳洲子公司TRUenergy作出减值.
澳洲政府提议的一篮子洁净能源法案已先後由众议院和参议院通过,并将于2012年7月1日生效,重点包括订立减排目标、实施自生效日起为期三年起点为每吨23澳元的固定碳价、实施排放交易计划、成立能源保障基金等等.
中电控股表示,公司现正就该项目立法对TRUenergy带来的影响作出详细分析."尽管可获得过渡期资助,但预期未来的成本将于法例生效後增加,因此雅洛恩电厂(Yallourn)的发电资产须作出减值."
该公司并称,预期有关分析于数星期内完成.
中电控股早盘微涨0.07%,报70.95港元.(完)
浏览中电控股其他新闻,请点选[0002.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选