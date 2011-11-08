〔香港热股〕小肥羊被收购案通过中国商务部审批,股价劲升逾15%

路透香港11月8日电---中国连锁火锅营运商小肥羊有限公司(0968.HK)周二股价劲升至上市以来高点.稍早公司称已获中国商务部通知,批准百胜集团(Yum! Brands)(YUM.N)提出全面收购小肥羊的反垄断审批.

中午收盘时,小肥羊上扬15.19%至6.37港元,脱离上市以来的高点6.40港元,但距离百胜的收购价6.50港仍有小段距离;大盘恒生指数.HSI升0.65%.

分析师指出,小肥羊甫公告商务部延长审批不到一个月的时间即获准,时间上有点令人意外.餐饮业存在的反垄断问题并不严重,或许是小肥羊很快获准的原因.

丰盛金融资产管理董事黄国英称,"市场原先有些担心收购案不晓得会怎麽样,这个消息去除了疑虑."

"这个交易中有知名的企业,这显示中国政府并未完全把外资关在门外."他说.

小肥羊在联交所发布公告称,商务部是在11月7日批准该建议,公司将在11月14日前向股东发出有关收购等进一步事项及时间表.

这家以蒙古风味火锅为号召的餐饮业者,今年5月宣布获拥有肯德基、必胜客(Pizza Hut)以及Taco Bell等美式速食品牌的百胜集团以每股6.50港元收购并将私有化.市场咸认这桩"婚事"两全其美,小肥羊股价随即大涨.[ID:nCH0062071]

不过小肥羊上月底称商务部决定延长对该项交易的反垄断审批60日,期限至12月24日,一度引发市场担心2009年可口可乐(KO.N)收购汇源果汁遭商务部否决的旧事重演.[ID:nCH0084347]

小肥羊连锁公司于1999年成立,2008年赴香港上市,为首家在港上市的品牌餐饮企业.公司2011年中期净利为3,060万元人民币,同比减少19.6%,主要因业务扩张导致投入资源增加.

至6月30日止,公司共拥有192家自营餐厅,以及277家特许经营餐厅.(业绩公告对此here)

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