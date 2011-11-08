〔香港新股〕电讯盈科周三开始为分拆电讯业务上市进行路演--消息

路透香港11月8日电---两位熟悉交易的消息人士周二称,香港主要电讯营运商--电讯盈科(0008.HK)周三开始为分拆电讯业务上市进行路演,预计募集12-14亿美元.

该公司在10月25日对亚洲、欧洲和美国投资者进行了预路演.