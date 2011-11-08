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市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 13:42 BJT

〔香港新股〕电讯盈科周三开始为分拆电讯业务上市进行路演--消息

路透香港11月8日电---两位熟悉交易的消息人士周二称,香港主要电讯营运商--电讯盈科(0008.HK)周三开始为分拆电讯业务上市进行路演,预计募集12-14亿美元.

该公司在10月25日对亚洲、欧洲和美国投资者进行了预路演.

消息人士并称,电讯盈科分拆上市的商业信托2012年收益率每份为7.5-8.9%.(完)

--编译 陈敏; 审校 林高丽

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