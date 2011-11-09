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公司新闻(中文) | 2011年 11月 9日 星期三 16:44 BJT

〔港股业绩〕腾讯控股第三季净利按年升13.6%,逊市场预期

路透香港11月9日电---中国互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周三公布,今年第三季度净利按年升13.6%,逊于市场预期.

腾讯控股公布,今年7-9月净利为24.5亿元人民币.根据汤森路透I/B/E/S预测,原估其第三季度净利为26.3亿元人民币.

期内,腾讯控股收入为74.96亿元,较去年第三季增加43.4%.第三季度每股盈利为1.34元人民币.

公布业绩前,腾讯周三收升0.97%,报166.5港元;大盘恒生指数.HSI则升1.71%.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 张喜良

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