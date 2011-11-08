〔香港个股〕中电控股可能为其澳洲子公司作出减值,午盘转跌逾1%(更新版)

(新增分析师评论和更新股价表现)

* 中电控股称澳洲今日通过的洁净能源法案对2011年业绩带来不利

* 该公司称可能须为其澳洲子公司作出减值

* 花旗估计,中电将要作出高至40亿港元减值拨备

* 中电控股午盘转跌逾1%

记者 雷美珍

路透香港11月8日电---香港供电及发电商--中电控股(0002.HK)周二称,澳洲参议院今日通过的一篮子洁净能源法案,对其2011年财务业绩带来不利影响,因集团可能须为其澳洲子公司TRUenergy作出减值.消息令股价午盘由升转跌.

分析师称,上述消息属意料之内.而据投行花旗此前估计,中电控股将要为此作出高至40亿港元的减值拨备.

香港时间14:21时,该股下跌1.34%,报69.95港元,稍早最低探到69.8港元;大盘恒生.HSI则微涨0.06%.

澳洲政府提议的一篮子洁净能源法案已先後由众议院和参议院通过,并将于2012年7月1日生效,重点包括订立减排目标、实施自生效日起为期三年起点为每吨23澳元的固定碳价、实施排放交易计划、成立能源保障基金等等.

"尽管可获得过渡期资助,但预期未来的成本将于法例生效後增加,因此雅洛恩电厂(Yallourn)的发电资产须作出减值."中电控股在公告中表示.

该公司并称,现正就该项目立法对TRUenergy带来的影响作出详细分析,预期数星期内完成.

花旗上月发表的报告称,相信中电控股将要就雅洛恩电厂作出减值,金额高至40亿港元,或者相当于雅洛恩电厂的帐面值的三分之一.截至今年6月底为止,雅洛恩电厂的帐面值为17.1亿澳元,相当于中电控股帐面值的17%.(完)

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