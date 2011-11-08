版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 15:02 BJT

〔香港热股〕大唐发电午盘一度大涨近16%,因投资者憧憬国内电价上调

路透香港11月8日电---中国主要发电商--大唐发电(0991.HK)(601991.SS)H股周二午盘一度大涨近16%,触及2.42港元的两个月高位,因投资者憧憬国内电价上调.

香港时间14:51,大唐发电H股涨13.4%,报2.37港元;大市恒生指数.HSI则微涨0.14%.

其他电力股如华能国际(0902.HK)(600011.SS)H股亦大涨逾11%,报4.01港元;华电国际(1071.HK)(600027.SS)H股亦升逾7%,报1.36港元.

分析师称,今年以来国内局部地区供电持续紧张,而煤价上升导致电厂亏损日益严重,投资者憧憬中国政府可能有需要调升电价.不过就近日媒体报导指个别缺电省份的电价获准上调,有关消息尚未得到证实.

华电国际董事会秘书周连青接受路透查询时表示,"没听说电价上调."

中银国际分析师Peter Yao说,除非中国的电价市场化改革有实质性进展,否则电力板块难以获得价值重估.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>

美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>

新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK

券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK

香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK

港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK

亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK

股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK

香港联交所公告.....[SEHK-LZH] 市场表现一览................AD.HK

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐