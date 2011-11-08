〔香港热股〕大唐发电午盘一度大涨近16%,因投资者憧憬国内电价上调

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透香港11月8日电---中国主要发电商--大唐发电(0991.HK)(601991.SS)H股周二午盘一度大涨近16%,触及2.42港元的两个月高位,因投资者憧憬国内电价上调.
香港时间14:51,大唐发电H股涨13.4%,报2.37港元;大市恒生指数.HSI则微涨0.14%.
其他电力股如华能国际(0902.HK)(600011.SS)H股亦大涨逾11%,报4.01港元;华电国际(1071.HK)(600027.SS)H股亦升逾7%,报1.36港元.
分析师称,今年以来国内局部地区供电持续紧张,而煤价上升导致电厂亏损日益严重,投资者憧憬中国政府可能有需要调升电价.不过就近日媒体报导指个别缺电省份的电价获准上调,有关消息尚未得到证实.
华电国际董事会秘书周连青接受路透查询时表示,"没听说电价上调."
中银国际分析师Peter Yao说,除非中国的电价市场化改革有实质性进展,否则电力板块难以获得价值重估.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)