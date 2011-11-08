〔香港新股〕信义光能开始IPO预先推介,集资额缩至1.5亿美元--销售文件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透香港11月8日电---据路透周二获得的销售文件显示,中国太阳能玻璃生产商--信义光能控股有限公司就其香港IPO(首次公开发售)开始预先推介,集资额缩减至1.5亿美元.
据汤森路透旗下IFR此前报导称,信义光能计划集资5亿美元.[ID:nCN1199714]
销售文件显示,未计入超额配售权,这家由信义玻璃(0868.HK)分拆上市的企业计划发售5.2亿股股份,筹资高至1.5亿美元.其中九成股份作国际配售,一成股份作公开发售.
信义光能今天起至周四在香港及新加坡进行预先推介,路演日期待定.其新股编号为"6898.HK".
花旗和摩根大通负责安排是次IPO.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)