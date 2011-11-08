〔香港新股〕信义光能开始IPO预先推介,集资额缩至1.5亿美元--销售文件

路透香港11月8日电---据路透周二获得的销售文件显示,中国太阳能玻璃生产商--信义光能控股有限公司就其香港IPO(首次公开发售)开始预先推介,集资额缩减至1.5亿美元.

据汤森路透旗下IFR此前报导称,信义光能计划集资5亿美元.[ID:nCN1199714]

销售文件显示,未计入超额配售权,这家由信义玻璃(0868.HK)分拆上市的企业计划发售5.2亿股股份,筹资高至1.5亿美元.其中九成股份作国际配售,一成股份作公开发售.

信义光能今天起至周四在香港及新加坡进行预先推介,路演日期待定.其新股编号为"6898.HK".

花旗和摩根大通负责安排是次IPO.(完)