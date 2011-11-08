〔香港新股〕电讯盈科周三为其14亿美元商业信托IPO路演--消息(更新版)

(新增更多细节)

* 电讯盈科分拆电讯业务上市,周三起开始路演

* 是次IPO预计募集资金12-14亿美元

* 该商业信托定价或相当于2012年收益率为7.5-8.9%

路透香港11月8日电---两位熟悉交易的消息人士周二称,香港主要电讯营运商--电讯盈科(0008.HK)周三将开始为分拆电讯业务以商业信托形式上市进行路演.尽管全球金融市场波动,但该交易的新颖和固定收益结构吸引了追逐收益率的投资者.

是次IPO(首次公开发行)预计募集12-14亿美元,有望成为中信证券(6030.HK)9月上市募资17.7亿美元以来香港最大规模的IPO.

过去几周,由于全球市场动荡,不少公司都取消或推迟上市计划.三一重工(600031.SS)与其规模较小的竞争对手徐工机械(000425.SZ)就推迟了他们在香港挂牌的计划.

"在特别波动的市场中,这笔交易可以出来简直就是万幸,给投资者提供了清晰的能见度,有这麽多关于电讯盈科的信息,投资者可以去做大量功课,不像其他一些IPO."一位消息人士称.

商业信托在企业中很受欢迎,因为这种方式既可让公司募集到资金,又不会让他们失去控制权.在一个商业信托中,信托单位被售予投资者,但业务的控制权还在信托经理手中,而信托经理通常是发行该信托的公司的附属机构.

电讯盈科此前已于10月25日开始对亚洲、欧洲和美国投资者进行了预路演.消息人士并补充称.该商业信托定价或相当于2012年收益率为7.5-8.9%.

电盈此前称,商托估值须不低于286亿港元才会分拆.分拆所得款项将用以减少电讯集团的债券,并为推动电盈增长业务的进一步发展提供资金.

"总体上看投资者对这笔交易还是非常感兴趣的,"熟悉交易的消息人士称.

中金公司、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)和汇丰(HSBA.L)(0005.HK)为是次IPO的联合全球协调人,摩根大通(JPM.N)、渣打银行(STAN.L)(2888.HK)和星展银行(DBSM.SI)协助承销.(完)