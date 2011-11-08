〔中港个股〕民生银行获批发行不超过500亿元人民币专项金融债

路透香港11月8日电---中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)周二称,中国银监会已同意该行发行不超过500亿元人民币的小微企业专项金融债,惟发行事项尚需得到中国人民银行批准.

民生银行的公告称,近日收到中国银监会的批覆,同意该行在全国银行间债券市场发行金融债券,而本次募集资金应全部用于支持小微企业贷款.

该行高管此前表示,相信未来向中小企业贷款业务进一步倾斜,对提升净息差有正面作用.[ID:nCH0085109]

民生银行H股周二收升0.31%,报6.53港元;其A股亦升0.33%,报6.11元人民币.(完)

浏览民生银行其他新闻,请点选[1988.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)