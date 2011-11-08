〔中港个股〕民生银行获批发行不超过500亿元人民币专项金融债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透香港11月8日电---中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)周二称,中国银监会已同意该行发行不超过500亿元人民币的小微企业专项金融债,惟发行事项尚需得到中国人民银行批准.
民生银行的公告称,近日收到中国银监会的批覆,同意该行在全国银行间债券市场发行金融债券,而本次募集资金应全部用于支持小微企业贷款.
该行高管此前表示,相信未来向中小企业贷款业务进一步倾斜,对提升净息差有正面作用.[ID:nCH0085109]
民生银行H股周二收升0.31%,报6.53港元;其A股亦升0.33%,报6.11元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)