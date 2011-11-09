〔香港新股〕电讯盈科预期其HKT商业信托股份每单位价格在4.53-5.38港元

路透香港11月9日电---香港主要电讯营运商--电讯盈科(0008.HK)周三表示,即将上市的分拆电讯业务信托股份每股单位价格将在4.53-5.38港元,预计最多集资110.47亿港元.

稍早消息人士向路透表示,电讯盈科周三起开始为分拆电讯业务以商业信托形式上市进行路演.是次IPO(首次公开发行)预计募集12-14亿美元,有望成为中信证券(6030.HK)9月上市募资17.7亿美元以来香港最大规模的IPO.[ID:nCH0086259]

尽管全球金融市场波动,但该交易的新颖和固定收益结构吸引了追逐收益率的投资者.

商业信托在企业中很受欢迎,因为这种方式既可让公司募集到资金,又不会让他们失去控制权.在一个商业信托中,信托单位被售予投资者,但业务的控制权还在信托经理手中,而信托经理通常是发行该信托的公司的附属机构.

中金公司、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)和汇丰(HSBA.L)(0005.HK)为是次IPO的联合全球协调人,摩根大通(JPM.N)、渣打银行(STAN.L)(2888.HK)和星展银行(DBSM.SI)协助承销.(完)

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