《香港报摘》--信报11月9日

* 头版头条:

--金管局出招,严打人民币投机套汇.近日罕有地向银行发通函,澄清银行就人民币贸易结算交易及清算行平仓应遵守的规定,并明确指出,若银行有不符合资格的人民币持仓,除会被要求平仓外,屡次违规可能会被暂停其清算行平仓活动.

* 其他:

--长和系主席李嘉诚近日频频增持长实(0001.HK)股票,港交所资料显示最近一次是在上周五,斥资约1,942万港元买进20.6万持股,为11月来第三次,持股量升至42.84%.

--欧债危机拖累当地有业务的股份,和黄0013.HK破天荒自愿披露第三季业绩,期内整体EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)按年增31%,来自欧洲的利润大致持平去年.

--加拿大油企阳光油砂有计划赶年底前赴港上市,计划最快本月或下个月初进行上市聆讯,集资多至78亿港元.一旦顺利获批,公司将随即进行公开招股,赶年底前上市.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.