〔港报财经评论〕要做好两手准备--信报11月9日

要做好两手准备/ 苏子

欧罗兑美元经过上周初及周二的急挫後,汇价目前主要在上周二的波幅里上落,完全没有方向可言.最近一星期欧罗兑美元的上落市闷局只不过是整固上周初及周二的巨大跌幅,理论上只要汇价没有升破20天SMA的1.3842阻力及本周二的1.3871高位,当整固完毕後,汇价向下作出重大突破的可能性较高.从目前的基本因素以至技术上看,入市打赌欧罗兑美元向下作出重大突破的确有较高赢面.不过,欧罗兑美元连日来的表现其实十分稳定,特别是当汇价跌至1.37关口以下时已见不俗的承接力,故从价位走势上看,欧罗兑美元又不像在短期内大幅下滑.目前市场普遍相信,欧罗兑美元稍後即使向上突破20天SMA阻力及本周二的1.3871高位阻力,随後再急升的空间并不多,当汇价升至1.40心理关口附近便会行人止步,不大可能升至1.40心理关口以上波动及收市.

当市场上有太多投资者也存有这种想法时,汇价却出现应跌不跌的情况,因此反而有机会伺机向上作出突破,并且更会成功升越1.40心理关口.原因十分简单,因为欧罗兑美元在欧债危机的负面因素影响下,目前绝大部分投资者的入市策略,相信会倾向入市建立欧罗兑美元短仓,特别是当汇价升至20天SMA阻力附近及1.40心理关口时.而国际大户有可能待不少投资者已经建立欧罗兑美元短仓後,出奇不意地把汇价大幅抽高以触发这些欧罗看淡的投资者的止蚀买盘.因此,目前投资者在看淡欧罗兑美元後市之馀,亦要作好两手准备,以防汇价跌不下去後却掉头显着抽升,不宜盲目看得太淡.原先估计意大利10年债息升穿6.5%後,欧罗兑美元应在市场避险情绪持续上升而下破上周初的1.3606低位.但结果欧罗兑美元只是呈现上落市的格局运行,未见跟随市场的悲观情况破关而下,情况实在有点不甚寻常.

至于欧罗兑美元一直跌不下去的原因,相信与IMF表示已预留500亿欧罗援助意大利,令意大利不大可能会在短期内出事爆煲有关.既然欧罗兑美元炒不下去,因此稍後出现向上炒的情况以杀看淡者的止蚀盘的可能性便不容抹煞.故入市策略方面,如看见欧罗兑美元升破20天SMA阻力收市後,便不应对汇价看得太淡了,反而可以伺机入市建立好仓,博汇价继续上升并突破1.40心理关口.若欧罗兑美元成功突破1.40心理关口,料会上试20天保历加通道顶部阻力及上周初所造的1.4172高位.大方向欧罗兑美元仍以下跌为主,至于短期走势则会较为反覆.若昨晚及今天欧罗兑美元一直未见跌破本周初所造的1.3682低位,并且更升破20天SMA阻力收市,将会是一个利好欧罗兑美元短期走势的讯号.(B09)