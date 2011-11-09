〔港报财经评论〕港股争持,金市蠢动--经济日报11月9日

港股争持,金市蠢动/ 林瑞芬

微观昨日大市沽空额,进一步降至41亿港元,恒指则在窄幅上落,预示大变的前奏.相信好淡在屏息等待,各自盘算而言,看淡的投资者等待的是一旦市场成功将对意大利国债忧虑推至高潮,藉口行"空".看好的投资者则等待意大利国债忧虑平息,藉口中国内地通胀率确认回落及政策趋正面而抽上.当前市场对意大利疑虑提升,法国也不敢怠慢.法国总理发布了不到3个月内第2个财政紧缩方案,以期实现削减预算目标,保住最高AAA信用评级.具体包括增加销售税、加快落实退休金改革以及对大型企业徵税等.预计上述新举措将在2012年节省70亿欧元,以保证法国国内生产总值增速为1%时,也能达到赤字占GDP比重为4.5%的目标.

不过,由于EFSF资金中只有4,400亿欧元得到了承诺,额外数额筹资会有一定难度,因市场由始至终不信任欧盟重债国的处理债务决心若欧债问题真的如德国总理所言般需要10年时间消除,投资者日後只能选择学习惯性面对欧债风险,当前是一个渐进的过程.回说中国内地因素渐趋正面,是中国内地仍有政策空间对维稳经济.若今日公布的CPI数据确认回落,将令市场更为明朗化.内银股中,交行(3328.HK)昨升3%至5.71港元,表现较醒神.总括而言,恒指的中期关键阻力位在21,000左右,可否一抵,似乎尚属五五波.论走势,恒指近周企稳50天线18,900,是自第2季以来最强势一次,加上,中国内地微调政策有利增强A股防震力,市场近期对相关政策受惠股或拟受惠股信心明显增强,恒指强势下再涨多1,000多点也非没可能.不过,当前欧债问题受一浪又一浪的政治因素困扰,对港股自10月以来的反弹浪可否走多一程构成障碍.

港股明显牛皮,暂时只有政策受惠股有得炒,向外望,金市都有所蠢动,纽约期金从低位每盎斯近1,534美元弹上现时接近1,795美元,表现较优.据港府资料显示,中国今年9月创纪录的进口了56.9吨黄金,按年增长6倍.去年的大多数月份,和今年上半年中国的每月黄金进口量在10吨左右,但购买力在7、8、9月突然大幅窜升.3个月内从香港的黄金进口量约为140吨,超过了2010年120吨全年进口水平.(012)

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央票息率下降,微调讯号渐强/ 余少文

国企指数连日高开低收,但期指收市前被人挟高,加上人民银行突然下调1年期央票息率,令货币政策微调讯号渐强,以及中国内地今日开始公布10月经济数据,预期通胀持续回落,或有助国指整固後续冲击11,000点.中国内地股市连续三日高开低收,国企指数昨日则一度升227点高见10,874点,收市只升39点或0.4%,收10,686点,成交额降至130亿港元,随大市上升主板H股只有37%.而红筹指数跌25点或0.7%,收3,798点,成交额只有40亿港元,受内房股继续下跌拖累.惟国指期指在现货收市後被有心人挟高,现货高水82点,收10,769点,或大户看好今日市况.虽然国指过去一个多星期受制11,000点,但国企沽空反而持续回落,由上月底的43亿港元降至昨日的16亿港元.乐观是沽压并没有因为指数未能升破11,000点而增加,或是看淡的投资者大户担心中国随时出手微调而采观望策略,令大市出现"静极思动".若然大市下跌,10,000点依然是主要支持位,相反放量升破11,000点,则头肩底可以确认,指数有机会上试14,000点.

其实,人行上月20日突然下调3年期央票息率1个基点至3.96%,随後暂停发行3年期央票,已指出中国货币政策有放松迹象,只是人行其後再没有动作.到昨日又出其不意下调1年期央票息率1.07个基点,由3.584%降至3.5733%,维持100亿港元人民币发行量,认为中国微调讯号渐强.若然3月期央票息率在短期也下调,微调讯号会更强,因为中国锐意增加市场流动性,更乐观是最快下个月下调存款准备金率.当然,人行下调1年期央票息率,并未能改变中国内地以及香港股市昨日高开低收走势.但有微调讯号总好过没有,尤其中国内地股市在中国去年开始紧缩政策後持续下跌,除非中国今次的微调只是"吊盐水式"微调,即象徵式放水随後又收水,否则一旦放松货币政策,A股结束两年来的调整机会甚大.

至于通胀问题依然是中国是否微调货币政策的主要考虑因素之一,因为通胀连续四个月高于6%水平,首三季通胀达5.7%,高于一年期定存3.5厘.10月通胀今日公布,彭博预测降至5.5%,即回到今年5月水平.除非11月和12月通胀大幅降至4%水平,否则全年通胀要维持在5%以上,负利率持续,中国今年底也难以重手放松货币政策.(010)