〔港报社评〕澳洲减排税值得港参考--星岛日报11月9日

澳洲国会通过实施为期3年的碳排放税,以过渡到日後设立的碳排放权交易制度,有在澳洲设厂发电的香港中电集团迅即发出盈利警告.香港减排措施则为电力公司带来更大的盈利机会,对比强烈.澳洲执政工党去年8月选举中未能取得压倒性大多数,要争取绿党的支持,碳排放税终于冲破层层政治阻力,明年7月落实,目标是到2020年把碳排放量降至比2000年水平还要低5%.

澳洲向来予人注重环保的形象,不少港人到澳洲觉得空气清新,论每人平均碳排放量,澳洲在全球发达国家中首屈一指,最大原因是当地80%电力是靠烧煤炭.新税针对500家排碳量最大的公司,徵收每公吨排碳量25澳元(接近200港元).中电在当地的盈利影响立竿见影.有证券商估计,中电旗下的澳洲雅洛恩燃煤发电厂,今年下半年要作出60亿港元的拨备.

香港社会自然会想到,香港是否也可以推行这类措施.现时港府除了鼓励节约能源,主要是靠"奖金"来鼓励电力公司发展较为清洁的能源,透过利润管制计画,容许公司就清洁能源的硬件投资,按照固定资产净值计算许可利润时,得享一个较高的百分比,按此机制来调升电费.

各地经验显示:减排途径并非只有利诱一途,还可以寓禁于徵,企业和消费者要一起承担某程度的代价,来履行身为地球公民的责任,而各地都偏向尽量降低对普罗百姓的打击.香港的电力公司在履行减排责任时,计算如何把额外开支透过电费转嫁到消费者身上,亦宜有所节制,以免公众不满构成庞大的政治压力,要电力公司如在海外般付出盈利代价.(A06)