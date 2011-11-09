〔港报社评〕减轻贷款负担,加强处罚拖欠--文汇报11月9日

每年数以万计的香港大专生需要向港府借钱缴交学费,同时也有不少人拖欠还款,港府未能收回款额逾2亿港元.针对有关问题,学生资助办事处就"免入息审查贷款计划"提出改善措施,在取消1.5%的风险调整利率、将还款期扩至15年的同时,还会将拖欠还款者资料转交信贷资料机构以作阻吓.

现时香港大专学生向学资处借钱读书,借足3年学费,要支付数万元利息.若日後转为三三四新学制,利息金额会更高.为减轻学生负担,港府提出多项建议,若这些建议都可落实的话,学生每月还款金额将减少40%,利息总额可节省30%.香港生活指数高,就业竞争激烈,大学毕业初出茅庐,薪酬收入应付高昂的生活成本已相当吃力,还要长期背负沉重的学费贷款,不少借贷人唯有节衣缩食.新措施应说可为学生提供适切财政支援,特别是对于家境不富裕的学生而言,对学生本人及其家庭帮助更大,大大减轻生活负担,同时起到鼓励更多学生利用学资处的借贷持续进修,以知识改变命运.

港府提出一系列更优惠的学费借贷,为学生提供财政支援,但亦要更重视贷款的回收,保障公帑的善用.学生借钱不还,学资处追讨欠款差强人意.欠债的损失等于由纳税人承受,有损公众利益.因此,港府必须正视问题,堵塞借贷监管不严的漏洞.当局要加强贷款的管理,从严审批申请,减少学生"借钱不还"的情况,避免学资处沦为"提款机".(A07)