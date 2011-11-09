〔港报社评〕区会事务好坏,唯建制派是问--明报11月9日

这次区议会选举,以民建联、工联会为首的建制派大胜,主导区议会事务的优势进一步扩大,使得全港18个区议会,虽然未至于一党独大,但是一派独大的格局已经确定,这是一个考验建制派能否善用权力而非滥用权力的机会.希望建制派能使区议会工作不再囿于当区,而罔顾全港整体利益;要求区议会不要再阻挠巴士路线重组,并促成骨灰龛政策的落实.

民主派议席大减制衡力弱,建制派有意大可予取予携.过去港府委任约五分之一区议员,表面理由让专业人士协助区议会工作,实际上用以平衡民主派,协助港府控制区议会.现在建制派在区会优势扩大,港府会否委任民主派做区议员,制衡建制派?当然不会.所以,起码未来4年,建制派将会强力控制区议会.

区会选区细小,往往只有一个屋村或几条街,使区议员处事缺少从大处着眼,每每只顾及选区私利;此外,过去数年,港府利用区议会为政策"制造"主流民意,例如社会人士一片反对申办亚运声中,7个区议会却表态支持.主观上,区会受制度局限,与全港整体利益可能有扞格;客观上,港府扭曲区会角色和职能,利用为操作民意的杠杆,这两项"错位",使区议会未能起到应有作用.增加审批拨款透明度防腐败,建制派有责任打破本位主义.现在,建制派牢固掌握区议会,期望在制衡力量微弱的情况下,特别是民建联和工联会,更要发挥"大党"的影响力,率同建制派善用权力,回归区议会原本职能,服务社会.(A04)