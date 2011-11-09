《香港报摘》--经济日报11月9日

* 要闻版头条:

--和记黄埔0013.HK32年来首度公告季度业绩,撑股价.市场对整体业绩感到满意,惟欧洲零售表现稍逊.

* 其他:

--香港政府明天推出"可持续发展土地供应"谘询,就维多利亚港以外填海及开发岩洞探询民众意见.政府预告未来20多年要多达2,000公顷土地,以符合每年可建四万个住宅单位的目标,不能放弃填海.

--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)早前宣布三年内将在香港裁减3,000个职位.消息指,汇丰已在昨日派发首轮裁员通知,首批裁减职位将为200个.

--近期投资者持续在香港出售人民币资产,令离岸人民币价持续较在岸价低,人债发行速度亦减缓;汇丰发表报告称,目前人债已趋吸引,预料明年发行量将多达3,100亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.