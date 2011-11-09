〔港报社评〕政治乱局并发症,加重欧债病--经济日报11月9日

意大利债务危机急速恶化,该国国会昨晚虽通过财政改革方案,其实不足缓解意债危机,因意债已与政治、社会危机纠缠.意大利和希腊困境只较欧元区各国先行一步,其他成员国亦染此政经社会纠结顽疾,欧债难见出路.民意强烈反对意国削赤难成.欧洲央行近日大举买入意大利国债,仍未能压低急飙的意大利债息,其10年期国债已飙逾6厘6新高,逼近外界认为7厘死亡分界线,市场日益担心意大利将步希腊後尘.

意大利10年国债孳息由上月底低位不足5厘8,急冲上6厘6,是市场突然发现意大利经济隐疾吗?意大利国债占国内生产总值(GDP)比例达120%,仅次希腊,固然早为市场所知,但其实意大利经济并不算特别差,其今年财赤占GDP比例估计仅4%、失业率为8%,均低于欧元区平均水平.意债危机急步恶化,底因其实是近日希腊危情使市场担心,意大利同陷政治与社会泥淖,意大利政府无力领导人民缓减债务重压.

希腊政府因人民反对,曾倡公投解救希债方案,意大利贝卢斯科尼政府亦面对民众日益强烈的反对声音.逾万名意国民众上周六在首都罗马抗议,政府处理债务方法,在野党趁势在国会力推信任动议,抢夺政治权力.意大利社会与政治混乱矛盾,市场自然质疑难达削赤方案,即使有方案,亦难执行.至于贝卢斯科尼的好色问题,只是令情况火上加油而已.因此,意大利政府纵捱过近期危机,若民众继续不愿捱痛捱苦削赤减债,意债危机根本未见曙光.

希、意两国如此,其他欧元区国家亦同陷困,即使最大的德法两国,国内民众不满亦上升.可以预见,若欧债危机不能速战速决,欧洲经济明年势又陷双底衰退,人民反政府行动将更激,各国政府更加缺乏政治意志,解决欧债问题,令欧债以及欧洲经济雪上加霜,进一步加剧社会动盪、政治危机.政经互相拖累危机未见曙光.德国总理默克尔日前估计,解决危机需时最少10年,因此现在欧债危机远未致有解决路向,未来一两年还因经济与政治忙于动盪,而令危机加深,投资者要对此有充分认知及准备.(A06)