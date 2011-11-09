《香港报摘》--其他报纸重要消息11月9日

* 星岛日报

--香港财政司司长曾俊华周一(7日)在美国洛杉矶表示,目前在港人民币存款已逾6,000亿元,预计到年底前可增至10,000亿元. (B06)

* 苹果日报

--据香港交易所(0388.HK)最新的工作进度报告指,已为将于明年成立的场外衍生工具结算所成立两个新部门,包括场外结算营运门部及结算风险管理部. (B06)

* 文汇报

--雅居乐(3383.HK)公布,10月录得合约销售33亿元人民币,创今年单月销售次高.截至10月底,公司累录合约销售金额262亿元人民币,同比去年增长16%,完成全年目标约71%. (B04)

* 大公报

--汇丰发表研究报告,预计明年点心债(离岸人民币债券)的发行规模,将倍增至介乎2,600亿至3,100亿元;扣除约680亿元债券到期後,估计到明年底债券市场总规模介乎4,000亿至4,500亿元.(B01)

--招金(1818.HK)宣布,发行7亿元人民币短期融资票据,息率为6.11厘,由农行(1288.HK)(601288.SS)及招行(3968.HK)(600036.SS)作为联席承销行. (B02)

--中国忠旺(1333.HK)宣布,透过拍卖以6.426亿元人民币的总代价,投得位于中国辽宁省盘锦市的土地使用权,总面积443.17万平方米,土地拟用作兴建制造铝压延材的新设施.(B02) (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.