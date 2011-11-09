《香港重要政经日程》--11月9日-11月16日

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
=====================今日香港主要政经消息===========================
11月9日(周三)
--09:30 信义玻璃(0868.HK)股东特别大会.
--09:00 江苏宁沪高速公路(0177.HK)第二次临时股东大会.
--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.
-- 腾讯控股(0700.HK)公布第三季业绩.
-- 领汇房产基金(0823.HK)公布中期业绩.
-- 中国伽玛(0164.HK)公布中期业绩.
-- 中国新城镇(1278.HK)公布第三季业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
11月10日(周四)
-- 先健科技(8122.HK)首日上市.
-- 勇利航业(1145.HK)公布第三季业绩.
-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第三季业绩.
--09:30 广深铁路股份(0525.HK)股东临时大会.
--10:00 中国风电(0182.HK)股东特别大会.
--11:00 中国新能源动力(1041.HK)股东特别大会.
--11:00 德祥企业(0372.HK)股东特别大会.
--16:00 天溢果业(0756.HK)股东周年大会.
11月11日(周五)
--11:00 德祥地产(0199.HK)股东特别大会.
-- 香港交易所(0388.HK)公布第三季业绩报告.
-- 国药控股(1099.HK)公布第三季业绩报告.
-- RUSAL(0486.HK)公布第三季业绩报告.
-- 第三季香港恒生指数成份股调整结果公布.
-- 香港第三季本地生产总值(GDP)报告.
-- 置富产业信托(0778.HK)公布第三季业绩.
-- 康大食品(0834.HK)公布第三季业绩.
-- 中民控股(0681.HK)公布中期业绩.
-- Z-Obee控股(0948.HK)公布中业绩.
11月14日(周一)
-- 香港10月外汇基金境外资产.
-- 康师傅(0322.HK)公布第三季业绩.
-- 中国黄金国际(2099.HK)公布第三季业绩.
-- 亨亚(0428.HK)公布第三季业绩.
-- 麦达斯控股-S(1021.HK)公布第三季业绩.
11月15日(周二)
--09:00 PACIFIC PLYWOOD(0767.HK)股东特别大会.
--09:30 中国建材(3323.HK)临时股东大会.
--10:00 保华建业(0577.HK)股东特别大会.
--10:00 第一视频(0082.HK)股东特别大会.
--15:00 松景科技(1079.HK)股东大会.
-- 神州数码(0861.HK)公布中期业绩.
-- 威高股份(1066.HK)公布第三季业绩.
*11月16日(周三)
--09:30 香港资源控股(2882.HK)股东周年大会.
--10:00 Bossini(0592.HK)股东周年大会.
--10:00 深圳中航集团股份(0161.HK)股东特别大会.
--11:00 海通国际(0665.HK)股东特别大会.
--15:00 卓能(集团)(0131.HK)股东周年大会.
-- PNG资源(0221.HK)公布中期业绩.
-- 信利国际(0732.HK)公布第三季业绩.
-- 敏华控股(1999.HK)公告中期业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
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