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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 09:20 BJT

《香港重要政经日程》--11月9日-11月16日

=====================今日香港主要政经消息===========================

11月9日(周三)

--09:30 信义玻璃(0868.HK)股东特别大会.

--09:00 江苏宁沪高速公路(0177.HK)第二次临时股东大会.

--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.

-- 腾讯控股(0700.HK)公布第三季业绩.

-- 领汇房产基金(0823.HK)公布中期业绩.

-- 中国伽玛(0164.HK)公布中期业绩.

-- 中国新城镇(1278.HK)公布第三季业绩.

=====================近日香港主要政经消息===========================

11月10日(周四)

-- 先健科技(8122.HK)首日上市.

-- 勇利航业(1145.HK)公布第三季业绩.

-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第三季业绩.

--09:30 广深铁路股份(0525.HK)股东临时大会.

--10:00 中国风电(0182.HK)股东特别大会.

--11:00 中国新能源动力(1041.HK)股东特别大会.

--11:00 德祥企业(0372.HK)股东特别大会.

--16:00 天溢果业(0756.HK)股东周年大会.

11月11日(周五)

--11:00 德祥地产(0199.HK)股东特别大会.

-- 香港交易所(0388.HK)公布第三季业绩报告.

-- 国药控股(1099.HK)公布第三季业绩报告.

-- RUSAL(0486.HK)公布第三季业绩报告.

-- 第三季香港恒生指数成份股调整结果公布.

-- 香港第三季本地生产总值(GDP)报告.

-- 置富产业信托(0778.HK)公布第三季业绩.

-- 康大食品(0834.HK)公布第三季业绩.

-- 中民控股(0681.HK)公布中期业绩.

-- Z-Obee控股(0948.HK)公布中业绩.

11月14日(周一)

-- 香港10月外汇基金境外资产.

-- 康师傅(0322.HK)公布第三季业绩.

-- 中国黄金国际(2099.HK)公布第三季业绩.

-- 亨亚(0428.HK)公布第三季业绩.

-- 麦达斯控股-S(1021.HK)公布第三季业绩.

11月15日(周二)

--09:00 PACIFIC PLYWOOD(0767.HK)股东特别大会.

--09:30 中国建材(3323.HK)临时股东大会.

--10:00 保华建业(0577.HK)股东特别大会.

--10:00 第一视频(0082.HK)股东特别大会.

--15:00 松景科技(1079.HK)股东大会.

-- 神州数码(0861.HK)公布中期业绩.

-- 威高股份(1066.HK)公布第三季业绩.

*11月16日(周三)

--09:30 香港资源控股(2882.HK)股东周年大会.

--10:00 Bossini(0592.HK)股东周年大会.

--10:00 深圳中航集团股份(0161.HK)股东特别大会.

--11:00 海通国际(0665.HK)股东特别大会.

--15:00 卓能(集团)(0131.HK)股东周年大会.

-- PNG资源(0221.HK)公布中期业绩.

-- 信利国际(0732.HK)公布第三季业绩.

-- 敏华控股(1999.HK)公告中期业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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