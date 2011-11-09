〔香港热股〕长江基建早盘涨逾3%,因英国业务前三季表现胜预期

路透香港11月9日---长江基建集团(1038.HK)周三早盘涨逾3%,因此前公布首九个月营运数据,其中英国业务表现优于市场预期.

香港时间10:24,该股升3.53%,报44港元;大市恒生指数.HSI则涨2.16%.

长江基建周二晚公布,2011年1-9月的未扣除融资成本、税项、折旧及摊销前盈利为128.59亿港元,按年上升67%;其中,英国业务溢利锐增454%至27.05亿港元.

投行瑞银和摩根大通的报告均称,英国业务盈利优于该行预期,主要受去年收购的电网资产带动.摩根大通更指出,以全年计,长江基建的净利有可能较该行预期高出3%,并认为现时为投资者吸纳该股的有利时机.

摩根大通维持长江基建的投资评级为"增持"及目标价50港元,瑞银亦维持对长江基建的"买入"评级及目标价56港元.(完)

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