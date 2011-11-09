〔离岸人民币〕美元/人民币NDF全线下跌,两地汇差显着收窄

路透香港11月9日电---美元/人民币无本金交割远期(NDF)周三全线下跌,其中一年期合约CNY1YNDFOR=跌至两个月低位,隐含一年後人民币将小幅升值约0.2%.

本地时间11:20,一年期NDF报6.3070元,较上日尾盘下跌240个点子;一个月期NDFCNY1MNDFOR=则跌至历史最低水平,为6.3225元.

"引起这种变动最关键的原因是过去一段时间做多美元/人民币的头寸进行平盘."一位美资银行香港交易员称.

亦有交易员指出,中国刚刚公布的通胀数据回落,令市场重燃中国经济刺激举措将出台的期望,因为较低的通胀水平会令政策制定者更愿意为经济增长提供政策支持.

中国国家统计局周三公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至5.5%,与路透调查中值一致,为连续第三个月回落;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.0%,远低于市场预期.[ID:nCN1204132]

离岸可交收人民币CNH=D3亦显着走强,最新报6.3550元,与内地人民币即期CNY=CFXS缩窄至不足200个点子.

"过去可能有一些不符合贸易结算要求的人民币平盘,现在金管局明确要求进行还原操作."一位香港交易员称,"另外,这两天也看到不少中资银行在香港抛售美元买入人民币."

香港金管局周二称,人民币业务参加行应提高警觉,留意是否有跨境商品贸易交易人为构建成通过香港回流内地;若不合规定,参加行将被要求还原已平仓的头寸.[ID:nCH0086291](完)