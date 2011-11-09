香港已公布经济指标--2011/11/9

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年%
2011年9月 零售值 +24.1 +29.0 +17.2
2011年9月 零售量 +15.2 +20.7 +15.8
2011年第二季 本地生产总值(GDP) +5.1 +7.5 +6.5
2011年9月 综合消费物价指数(CPI) +5.8 +5.7 +2.6
2011年9月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.2 +5.4 +3.2
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失业率 11年7月-9月 11年6月-8月 10年7月-9月
3.2% 3.2% 4.2%
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(以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期
2011年9月 贸易赤字/盈馀 -39.96 -34.8 -24.45
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注: *为已经更新
^经修订数据 (完)
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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