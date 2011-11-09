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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 16:38 BJT

〔香港股市〕受中国CPI数据提振收升1.71%,成交量仍低

路透香港11月9日电---香港股市周三上涨,中国物价压力减轻的迹象令人寄望政府可能采取某些行动来放松政策,但成交量保持在低位.

恒生指数.HSI收盘升1.71%,报20,014.43点.恒生国企指数.HSCE收高2.17%.

沪综指.SSEC收报2,524.919点,涨21.083点或0.84%,今日A股成交额约779亿元人民币.

中国联通(0762.HK)与中国电信(0728.HK)走势动荡.有报导称,中国有关部门正对其进行反垄断调查.中国联通尾盘反弹,收高2.5%.中国电信收低0.4%.

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