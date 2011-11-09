〔香港股市〕受中国CPI数据提振收升1.71%,成交量仍低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因交易商对上周升势锁定获利
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
路透香港11月9日电---香港股市周三上涨,中国物价压力减轻的迹象令人寄望政府可能采取某些行动来放松政策,但成交量保持在低位.
恒生指数.HSI收盘升1.71%,报20,014.43点.恒生国企指数.HSCE收高2.17%.
沪综指.SSEC收报2,524.919点,涨21.083点或0.84%,今日A股成交额约779亿元人民币.
中国联通(0762.HK)与中国电信(0728.HK)走势动荡.有报导称,中国有关部门正对其进行反垄断调查.中国联通尾盘反弹,收高2.5%.中国电信收低0.4%.
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。
路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆市场周一收高，受助于中国市场农历新年假期过后表现强劲，以及出口需求仍良好的迹象。