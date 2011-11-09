〔香港个股〕中国电信称全力配合相关监管机构的反垄断调查

路透香港11月9日电---以市场份额计中国第三大电讯营运商--中国电信(0728.HK)周三称,将配合相关监管机构的反垄断调查.

"公司一直严格按照相关法律法规经营宽带业务,并会全力配合相关监管机构的调查."中国电信发言人在回复路透的邮件中表示.

中新网周三引述央视报导称,国家发改委日前证实,已就宽带接入问题对中国电信和中国联通(0762.HK)展开反垄断调查.如果事实成立,这两家公司可能被处以数亿至数十亿元的巨额罚款.

报导援引发改委价格监督检查与反垄断局副局长李青指出,已基本查明上述两家公司在互联网接入市场上占三分之二以上的市场份额,肯定是具有支配地位的.

"在这种情况下,两家企业利用市场支配地位,对跟自己有竞争关系的竞争对手给出高价,没有竞争关系的企业,两家公司给出的价格就会优惠一些,这在反垄断法上叫做价格歧视."报导援引李青称.

受该消息影响,中国电信股价周三亦一度触及4.65港元低点,最终收低0.41%,报4.82港元;联通股价一度触及15.56港元低位,但最终收涨2.48%,报16.58港元.(完)

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