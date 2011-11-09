〔中港个股〕中国人寿称完成发行300亿元人民币次级定期债务

路透香港11月9日电---按市值计为全球最大寿险公司--中国人寿保险股份有限公司(2628.HK)(601628.SS)周三称,完成发行总额300亿元人民币次级定期债务,所得款项将用于提高偿付能力充足率.

中国人寿的公告并称,本次发债期限全部为10年,前五个计息年度的票面年利率为5.5%,在第五年末该公司具有赎回权.倘若不行使赎回权,则後五个计息年度的票面年利率为7.5%.

据路透旗下IFR此前报导称,发行票面年利率落于5.5%-5.7%的利率区间低端.[ID:nCN1175148]

中国人寿于今年8月曾表示,预计300亿次级债发行後其偿付能力充足率将提升40个百分点.分析师指出,如果中国人寿无法于年底前完成发行次级债补充资本金,其偿付能力充足率将进一步下降至150%以下,届时不但不可以向股东派发股息,任何意向投资业务和保险业务的发展都会受到限制.[ID:nCN1920695]

其H股周三收高1.98%,报23.15港元;A股亦升2.77%,报18.19元人民币.(完)

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