〔港股业绩〕腾讯第三季净利增速创四年最低,受累于竞争加剧和投资支出(更新版)

(新增细节和背景)

* 第二季净利增13.6%,为四年来最低

* 选择性地投资并适当控制风险

* 互联网用户增长放缓使收入承压

* 周三收升0.97%,表现逊于恒生指数

路透香港11月9日电---因行业竞争加剧和过往一季加大投资新产品而导致利润率于下降,中国互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周三公布,第三季度净利按年升13.6%,逊于市场预期,且创下四年来的新低.

腾讯控股并提醒投资者称,游戏及网络广告业务于过往每年第四季均呈现为淡季,而公司的移动及电信增值服务业务亦将继续面临多变的监管环境带来的挑战.

"欧洲主权债务危机令中国经济前景增添不明朗因素.我们特别留意到宏观经济风险及我们所处的瞬息万变的竞争环境......(公司)将继续选择性地大力投资于我们的策略措施,同时适当控制风险及开支."公告称.

腾讯控股今年7-9月净利为24.5亿元人民币.根据汤森路透I/B/E/S预测,原估其第三季度净利为26.3亿元人民币.期内,腾讯控股收入为74.96亿元,较去年第三季增加43.4%.第三季度每股盈利为1.34元人民币.

腾讯称,为部署长期发展,公司进一步投资于策略措施,包括开放平台、腾讯微博、电子商务、搜索、在线视频及网络安全服务,因而导致利润率于第三季出现下降.

腾讯今年并购投资活跃,已先後投资了专售鞋类商品的电子商务网站"好乐买"和在线旅行服务提供商艺龙旅行网LONG.O,并斥资购入中国民营电影公司华谊兄弟(300027.SZ)股份;腾讯亦与总部位于美国的全球最大团购网站Groupon在中国成立合资公司--高朋网.

**互联网用户增长放缓使收入承压**

期内,中国互联网用户基数增长放缓对腾讯收入的影响继续显现.

"社区增值服务收入增长因中国互联网用户基数增长减缓."腾讯称,预期未来即时通信增长将会随着中国互联网用户基数的增长放缓.

做为应对举措之一,腾讯正加大在移动互联网上的扩展,以期将个人电脑服务延伸至手机平台.公司称,腾讯的手机QQ及微信服务于季内在中国主要应用商店一直为下载量最高的社交应用.

"凭借用户转往移动互联网,以抵销监管环境所带来的挑战,这从移动社交应用及手机游戏受欢迎程度不断增加得以体现."公告称.

腾讯亦正加紧与广受欢迎的新浪(SINA.O)微博产品争夺市场.公告披露称,腾讯微博使用量大幅攀升,注册账户于第三季末增加超过30%至超过3亿.

腾讯是中国最大实时在线通讯服务供应商,并设有门户网站--腾讯网(QQ.com),公司并经营网络游戏、移动及电信增值服务及网络广告等业务.

公布业绩前,腾讯周三收升0.97%,报166.5港元;大盘恒生指数.HSI则收升1.71%.

腾讯控股计划于今晚香港时间20:00举行业绩电话会议.(完)

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