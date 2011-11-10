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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 08:13 BJT

《香港报摘》--信报11月10日

* 头版头条:

--意大利债券利息升破7%,为破产前凶兆.欧美股市急泻.

* 其他:

--香港特区行政长官曾荫权唱淡香港经济,第三季经济成长按季可出现负数,意味出现技术性经济衰退,至明年经济成长可能只有2%.

--受惠于物业收入增长,领汇(0823.HK)中期可分派收入增逾20%.环球经济不稳,管理层坦言未来市况难以估计.

--信义光能(0868.HK)股东会正式通过分拆信义光能(股号:6898)上市计划,并称目标于年底前挂牌上市.不过,尚未决定集资规模.

--发展商丽新发展(0488.HK)计划以12供5的方式,筹资逾5亿港元,供股价0.09港元较宣布供股前一日收盘拆让43%.分析估计,集团此次供股或为进一步巩固大股东的控股权,而非纯为资金需要.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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