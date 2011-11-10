《香港报摘》--信报11月10日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
* 头版头条:
--意大利债券利息升破7%,为破产前凶兆.欧美股市急泻.
* 其他:
--香港特区行政长官曾荫权唱淡香港经济,第三季经济成长按季可出现负数,意味出现技术性经济衰退,至明年经济成长可能只有2%.
--受惠于物业收入增长,领汇(0823.HK)中期可分派收入增逾20%.环球经济不稳,管理层坦言未来市况难以估计.
--信义光能(0868.HK)股东会正式通过分拆信义光能(股号:6898)上市计划,并称目标于年底前挂牌上市.不过,尚未决定集资规模.
--发展商丽新发展(0488.HK)计划以12供5的方式,筹资逾5亿港元,供股价0.09港元较宣布供股前一日收盘拆让43%.分析估计,集团此次供股或为进一步巩固大股东的控股权,而非纯为资金需要.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)