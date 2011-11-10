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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 08:12 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月10日

路透香港11月10日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7738港元HKD=)

美股道琼工业指数.DJI周三收低点389.24点或3.2%,报11,780.94点.因意大利公债收益率飙升暗示欧债危机不断恶化.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 190.750 -4.11 43619 14.829 -5.31

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.210 -8.26 219699 4.108 -5.79

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.890 -2.46 395473 74.457 -2.03

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 42.230 -4.22 357228 21.886 -5.46

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 129.840 -3.21 72067 10.094 -4.60

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.150 -4.36 68060 7.863 -3.52

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 39.990 -8.70 1499249 62.175 -8.43

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.820 -5.68 55459 4.650 -3.52

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.390 -4.05 618614 15.851 -4.28

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 25.870 -7.84 140041 20.111 -7.54

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.930 -7.39 72374 3.679 -3.94

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.130 -6.48 21728 4.063 -4.41

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.020 -7.45 9490 1.479 -52.15

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.550 -4.85 76951 0.396 -4.47 (完)

--整理 李珊珊

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