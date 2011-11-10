〔港报财经评论〕熊证重货区20,200遇阻力--经济日报11月10日

熊证重货区20,200遇阻力/ 林瑞芬

昨日利好港股之一的因素是中国内地CPI、PPI如预期回落,这也不难预计,一来近月外围商品价格率先回落,二来,中国内地食品价格也受控.配合中国提出一些货币政策微调的讯号,表明严厉的货币政策导向可能已经出现某些效果,为市场添加一点曙光,市场负面情绪得以改善.当然,正如国泰君安研究报告指,货币政策仅限于微调,而非拐点.美银美林认为,中国暂时不会减息和下调存款准备金率,但将通过其他工具放松流动性,包括公开市场操作.下调人行票据发行量.在年底前向商业银行转移逾10,000亿元人民币的财政性存款.更多以发债而非银行贷款去支持公共项目.後市,就要很小心判断股市会否炒过头.美银美林就认为随着市场聚焦中国宽松措施,预计国指现时技术性反弹将维持至年尾,但升幅只有5%-10%.

据美银美林报告指,中国内地通胀回落得到确认,考虑到基数效应和食品、能源价格下跌,预期11月份通胀率很大机会降至5%以下,而12月通胀4.6%的预测亦可能会下调.美银美林认为,最新的数据对市场情绪影响正面,由于通胀担忧纾缓,紧缩货币政策的微调空间将更大.控制通胀之馀,但政策将更加倾向于保增长.通胀回落可减低公司营运成本,总算有点利好实质因素支持股市,上证指数昨收2,524,升21点.回说意债危机,对投资者来讲,关心当地政局变化会否构成该国赖帐风险,比关心谁当选总理来得重要.新总理谁属?短期不大可能执好烂摊子,减债确是长久战.亚太区股市对意总理落台的反应正面,欧洲股市开市初段亦攀升,因有部分人士认为贝卢斯科尼是推动经改的一大障碍,但清算机构LCH. Clearnet SA提高意大利公债交易保证金要求,加上担心意大利最终求援,从债市反应显示,意国10年期债息率抽破7厘,意债息与德债息差扩阔,情况危急,据传欧央行又出手扫公债,反映意债危机未平息.据了解,法国金融机构BNP ParibasSA及Credit Agricole持有不少意大利公债以及私人企业债务,如BNP在主权债风险中对意大利国债暴露比率约占36.75%,对法国来讲是个”大到不能倒下”的问题.

期指五分钟图示,期指受制20,200熊证重货区仍持续.除非欧、美股市周三晚收市高收,不然,单是计汇丰及工行两大因素,今早期指试回19,600可能性强,不宜有失,否则以50天线18,900左右作支持参考.(012)

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盈利续放缓,腾讯未跌完/ 余少文

大户推低期指,或跟高盛有意出售24亿港元H股工商银行(1398.HK)有关.因为市场一直预期美国银行会先出手减持建设银行(0939.HK),但外电昨日傍晚报道高盛计划以4.88港元至5港元减持24亿股工行,配售价折让3.7至6%.若然建行和工行均被策略性股东减持,国指沽压难减,尤其指数仍受制11,000点,不排除国指在10,000点至11,000点的整固仍未结束,除非外围以及中国内地有重大利好消息,否则国指再下试10,000点并不出奇.至于中国内地10月通胀5.5%符合预期,但中资股并没有出现好消息出货现象,撇除高盛减持工行在收市後才报道的因素,或是工业者生产价格10月升幅只有5%,较市场预期的5.8%为低,反映国际商品价格早前回落,令输入型通胀问题获纾缓所致.不过,中国内地过去12个月通胀平均约5.5%,仍高于一年定期存款的3.5%,负利率问题未解决,中国未必大力放松银根.

其实,通胀高企推高成本,腾讯也是受害者.今年首三季盈利76.7亿元人民币,按年升31%,毛利率和经营盈利率分别为65%和45%,第三季只有64%和40%.而第三季盈利只有24.5亿元人民币,较去年同期只增长14%,在记忆中应该是最低增长的季度,以及连续两季盈利增长放缓.当然,腾讯过去亦试过最少连续两季盈利增长放缓,如去年第二至第四季放缓,但增长幅度超过40%.相反今年增长放缓速度甚快,以及第二季盈利环比下跌18%,已为腾讯高增长发出警号.彭博亦预测腾讯未来每股盈利增长速度下降,今明两年增长会降至31%和28%,市盈增长率只有约1倍.

其实,截至今年6月底止,中国内地网民人数4.85亿,互联网普及率升至36.2%,以半年计的增长率却持续下跌,今年中只有6.1%增长.中国互联网络信息中心认为是由于互联网应用普及缺乏新的促进因素所致,2009年曾因3G手机出现而带动网民增长,料相关因素或会影响腾讯用户的增长.更重要是腾讯股价跌穿200港元後,一直未能重越10天、20天、50天、100天和250天线,技术走势转差,除非能重越200港元,否则调整应该未结束.(010)