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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 09:02 BJT

〔香港个股〕中国燃气股份暂停买卖--联交所

路透香港11月10日电---香港联交所表示,中国燃气供应商--中国燃气股有限公司(0384.HK)周四暂停股份买卖,暂时未获悉停牌原因.

停牌前,中国燃气周三收报2.37港元,过去一个月上升两成.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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