〔港报财经评论〕欧罗好淡攻防战--信报11月10日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
欧罗好淡攻防战/ 苏子
前晚及昨天亚洲市,欧罗兑美元数度向上试穿20天SMA阻力,但汇价破位後却仅高见1.3858便乏力再升,当然连近期1.3606-1.3871的反覆区顶部阻力亦无力触及,汇价表现为意大利所累,结果昨天欧洲入市後,大量沽盘成功突围而出,尤其是当汇价失守1.3750-1.3770的重要即市支持区後,跌势更是一发不可收拾.欧罗兑美元已经跌破上周中段之後一直稳守不破的1.3650重要即市支持位,暂时最低曾见1.3624水平,高低波幅已超逾200点子了,以昨天欧洲市欧罗兑美元的急劲跌势来看,相信上周二所造的1.3606低位将会面临严峻考验,若昨晚汇价能在之下收市,料随後将会进一步下试1.35心理关口.
前晚美国入市时欧罗兑美元升破1.38关口後,高位曾一度急升至20天SMA的1.3844阻力,可惜汇价到达此阻力後便迅即掉头急挫,并再次返回1.38关口以下,当跌至1.3760附近才获承接并再展升浪,此升浪虽然能够突破前晚美国入市时所造的1.3844高位,可惜破位後只是多升3点子至1.3847高位便乏力再升.随後汇价主要在1.3810-1.3845间激烈争持,好淡双方未分胜负.昨天亚洲市欧罗兑美元终于打破1.3810-1.3845的争持区,并曾升至1.3858高位.理论上,欧罗兑美元前晚两度在1.3840/1.3850间受阻,故昨天亚洲市汇价突破此阻力後,看好的投资者可以顺利胜出,即应该可以以单边市形式升破上周初的1.3871高位并挑战1.39关口才对.
但结果是汇价在破位後仅升至1.3858高位便再次回软,出现明显的假突破走势,如此情况已反映看淡的投资者的力量巨大非常,故看好的投资者在多番尝试突破20天SMA阻力而失败後,终于在昨天欧洲入市後宣布投降,而看淡的投资者取得胜利後,自然得势不饶人,结果令汇价可以在瞬间下跌逾200点子了.至于昨天欧洲市欧罗大看淡的投资者可以成功胜出的原因,则与意大利10年期国债息率触及欧罗诞生以来的6.86厘新高水平,并且直迫7厘的危险警戒线,使市场避险情绪急升有直接关系.目前欧罗看好的投资者已退守至接近上周二的1.3606低位附近,倘若昨晚看好的投资者可以力守此低位不破并令汇价回升至1.3680水平以上收市,相信欧罗兑美元仍未摆脱近日的上落市走势模式,料汇价经过昨天欧洲市的急速屠杀好仓行动後,短期内可望再度上试20天SMA阻力,否则欧罗兑美元後市的表现将会是岌岌可危,1.35心理关口将有甚高机会一攻而破,随後将朝着1.30心理关口迈进.故昨晚欧罗兑美元的收市价十分重要.目前的市况可说是波动难测,如昨晚欧罗兑美元因欧美股市跌幅收窄甚至止跌回升,令避险情绪下降而显着升回1.3680以上收市,未见以大阴烛低收,宜继续采取上落市的买卖策略,暂不宜对欧罗汇价看得太淡.(B10)
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路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)