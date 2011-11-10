〔港报财经评论〕欧罗好淡攻防战--信报11月10日

欧罗好淡攻防战/ 苏子

前晚及昨天亚洲市,欧罗兑美元数度向上试穿20天SMA阻力,但汇价破位後却仅高见1.3858便乏力再升,当然连近期1.3606-1.3871的反覆区顶部阻力亦无力触及,汇价表现为意大利所累,结果昨天欧洲入市後,大量沽盘成功突围而出,尤其是当汇价失守1.3750-1.3770的重要即市支持区後,跌势更是一发不可收拾.欧罗兑美元已经跌破上周中段之後一直稳守不破的1.3650重要即市支持位,暂时最低曾见1.3624水平,高低波幅已超逾200点子了,以昨天欧洲市欧罗兑美元的急劲跌势来看,相信上周二所造的1.3606低位将会面临严峻考验,若昨晚汇价能在之下收市,料随後将会进一步下试1.35心理关口.

前晚美国入市时欧罗兑美元升破1.38关口後,高位曾一度急升至20天SMA的1.3844阻力,可惜汇价到达此阻力後便迅即掉头急挫,并再次返回1.38关口以下,当跌至1.3760附近才获承接并再展升浪,此升浪虽然能够突破前晚美国入市时所造的1.3844高位,可惜破位後只是多升3点子至1.3847高位便乏力再升.随後汇价主要在1.3810-1.3845间激烈争持,好淡双方未分胜负.昨天亚洲市欧罗兑美元终于打破1.3810-1.3845的争持区,并曾升至1.3858高位.理论上,欧罗兑美元前晚两度在1.3840/1.3850间受阻,故昨天亚洲市汇价突破此阻力後,看好的投资者可以顺利胜出,即应该可以以单边市形式升破上周初的1.3871高位并挑战1.39关口才对.

但结果是汇价在破位後仅升至1.3858高位便再次回软,出现明显的假突破走势,如此情况已反映看淡的投资者的力量巨大非常,故看好的投资者在多番尝试突破20天SMA阻力而失败後,终于在昨天欧洲入市後宣布投降,而看淡的投资者取得胜利後,自然得势不饶人,结果令汇价可以在瞬间下跌逾200点子了.至于昨天欧洲市欧罗大看淡的投资者可以成功胜出的原因,则与意大利10年期国债息率触及欧罗诞生以来的6.86厘新高水平,并且直迫7厘的危险警戒线,使市场避险情绪急升有直接关系.目前欧罗看好的投资者已退守至接近上周二的1.3606低位附近,倘若昨晚看好的投资者可以力守此低位不破并令汇价回升至1.3680水平以上收市,相信欧罗兑美元仍未摆脱近日的上落市走势模式,料汇价经过昨天欧洲市的急速屠杀好仓行动後,短期内可望再度上试20天SMA阻力,否则欧罗兑美元後市的表现将会是岌岌可危,1.35心理关口将有甚高机会一攻而破,随後将朝着1.30心理关口迈进.故昨晚欧罗兑美元的收市价十分重要.目前的市况可说是波动难测,如昨晚欧罗兑美元因欧美股市跌幅收窄甚至止跌回升,令避险情绪下降而显着升回1.3680以上收市,未见以大阴烛低收,宜继续采取上落市的买卖策略,暂不宜对欧罗汇价看得太淡.(B10)