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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 09:36 BJT

〔香港股市〕开盘大跌4.6%,金融类股受挫

路透香港11月10日电---香港股市周四开盘大跌,受海外市场跌势拖累.意大利危机升级,汇丰控股(0005.HK)和腾讯控股(0700.HK)业绩疲弱,均促使投资者离场.

恒生指数.HSI跌4.6%,报19,091.4点,较周三收盘下跌近1,000点.恒生国企指数.HSCE开盘跌4.7%.(完)

--编译 张涛;审校 隋芬

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