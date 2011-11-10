〔港报社评〕通胀下行确立,局部宽松势成--信报11月10日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
中国国家统计局昨天公布,10月消费者物价指数(CPI)同比上升5.5%,连续3个月下跌,标志通胀拐点已经确立,下行之势已成.目前通胀持续回落的态势为紧缩货币政策释放出更大的调整空间,如无意外,货币”定向宽松”与”局部宽松”政策将不断强化.较早前公布的10月制造业采购经理指数(PMI),其中购进价格分项指数已经显着回落至46%,反映企业成本显着走低;而产成品库存指数也上涨,显示通胀对消费发挥了有效的抑制作用.在通胀受控之下,央行其实近月来已悄悄”微调”政策,露出”放松”端倪.央行周二在公开市场发行100亿元人民币1年期央行票据,发行量与上周持平,但发行利率则下调一点一个基点,向市场进一步释出”放松”的信号.
过去四周,央行的公开市场操作——首先下调3年期央票发行利率,进而停发,再对1年期央票发行量减半,并向市场作出大额净投放,扭转向市场抽走资金的操作.基于通胀目前仍然在5%水平运行,可以预料,为了巩固通胀受控的成果,央行不会马上改变调整货币政策的价格型工具——减息,而是继续通过公开市场操作、调整存款准备金率等”数量型”手段,进行适度放松,以落实”预调微调”的新宏调政策,在平衡通胀与经济增长之间作灵活性选择.基于全球经济如今陷入极不稳定状态,意大利债务危机演变至今,大有一触即发之势,令欧罗货币体系将更饱受摇动,欧美经济大幅放缓,目前不断通过贸易传导,对中国经济增长的稳定性构成威胁.
中国物价受控,随着通胀从峰值不断滑落,如何维持经济增长,以抗拒外围经济恶化的冲击,无疑已成为优先的政策选择,可以说,中国宏观政策需要作出微调的外源压力有增无减.从最近央行的公开市场操作看,货币政策虽不会全面放松,但持续性紧缩已无必要.”微调预微”的政策估计会体现在对中国政府投资建设项目的信贷放松,甚至不排除通过降低中小银行的存款准备金率,以满足中小企业的信贷及融资需求,亦即采取”定向宽松”、”局部宽松”的弹性手段,实现有效的经济成长目标.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)