〔港报社评〕整合求策略行动一致,立会选举是重要测试--明报11月10日

香港区议会选举之後,民主党和公民党都释出意愿,要重新整合民主派.这次整合,首先是与激进政团割席,洗涤过去几年民主派予人”搞事一群”的恶劣形象,重建市民对民主派的信心和信任;其次是重建民主派之间互信互助、同心同德地推进民主的策略.基于政改一役,路线不同导致嫌隙不浅,绝对不应低估整合的难度;不过,民主派面对明年9月立法会选举,馀下的时间不足一年,若不以香港民主发展的大局为重,未能尽快就整合达成共识,民主派以一盘散沙对着选举工程组织愈益成熟的建制派,前面等着民主派的,将是更大的失败.

选举政治是解决政治问题的良方,各党派除了就一己特定情况予以调节,藉着”选票会说话”,也可以解决民主派一些共同面对的问题.选举过後,民主党、民协和公民党先後表达与人民力量划清界线,就是他们透过选民取向,认识到割除民主阵营恶性肿瘤的重要和迫切.

今次区议会选举结果,建制派于超级区议员议席,可以提名人数和战将之多,远非民主派可比,如何打好超级区议员议席选举一战,并非个别民主党派的事,民主派在此一战,应有破格思维和想法,摒弃本位主义,以整体民主派荣辱来看待,这在整合时就要提出来讨论和达成共识.民主派这次整合,我们建议各方要采取这样的取态:放下争论,做实事.香港民主进程大局,较诸个别党派的面子都重要,能够看到这一点,则明年9月立法会选举,民主派才有保住基本盘,进而寻求胜选之望.(A04)