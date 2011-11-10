〔港报社评〕整合求策略行动一致,立会选举是重要测试--明报11月10日

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
香港区议会选举之後,民主党和公民党都释出意愿,要重新整合民主派.这次整合,首先是与激进政团割席,洗涤过去几年民主派予人”搞事一群”的恶劣形象,重建市民对民主派的信心和信任;其次是重建民主派之间互信互助、同心同德地推进民主的策略.基于政改一役,路线不同导致嫌隙不浅,绝对不应低估整合的难度;不过,民主派面对明年9月立法会选举,馀下的时间不足一年,若不以香港民主发展的大局为重,未能尽快就整合达成共识,民主派以一盘散沙对着选举工程组织愈益成熟的建制派,前面等着民主派的,将是更大的失败.
选举政治是解决政治问题的良方,各党派除了就一己特定情况予以调节,藉着”选票会说话”,也可以解决民主派一些共同面对的问题.选举过後,民主党、民协和公民党先後表达与人民力量划清界线,就是他们透过选民取向,认识到割除民主阵营恶性肿瘤的重要和迫切.
今次区议会选举结果,建制派于超级区议员议席,可以提名人数和战将之多,远非民主派可比,如何打好超级区议员议席选举一战,并非个别民主党派的事,民主派在此一战,应有破格思维和想法,摒弃本位主义,以整体民主派荣辱来看待,这在整合时就要提出来讨论和达成共识.民主派这次整合,我们建议各方要采取这样的取态:放下争论,做实事.香港民主进程大局,较诸个别党派的面子都重要,能够看到这一点,则明年9月立法会选举,民主派才有保住基本盘,进而寻求胜选之望.(A04)
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一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7