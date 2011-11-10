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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 09:24 BJT

《香港报摘》--经济日报11月10日

* 要闻版头条:

--汇丰季业绩逊于预期,令股价在外围市场急泻.

* 其他:

--恒生银行(0011.HK)收紧押股借贷,市场诧异.恒生两大"闩水喉"通知,包括大幅修订可抵押股份,剔走32只非蓝筹股,另外调降9只二、三线股借贷成数.

--布料内衣厂广豪拟于近期上市,集资额少于1亿港元,主席接受访问时表示,公司正在进行明年春夏季的订货,从初步情况看,定单较去年乐观.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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