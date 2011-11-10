〔港报社评〕中国通胀虽回落,经济尚未"软着陆"--文汇报11月10日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
中国国家统计局昨日公布,10月的消费价格指数(CPI)由9月份的6.1%下降至5.5%,生产价格指数(PPI)则从9月的6.8%猛降至5%.统计局的数据带出两方面的信息:一是中国通胀有望继续回落;二是生产价格指数下降过快显示经济下滑风险也在增大.所以,中国通胀回落并非意味着经济已实现”软着陆”.由于通胀水平仍然处于中国历史上的高点,中国货币政策转向全面宽松的馀地不大,信贷将继续对房地产收紧,而有限度地对中小企放松.只有在中国房价回归合理价格,以及中国广大中小企渡过经营难关後,中国经济才可言”软着陆”.中国通胀的深层次原因是输入性通胀压力和货币超发,这些问题并没有从根本上得到解决,中国货币政策不可能全面放松,只可能进行一些”微调”,包括下调银行存款准备金率和暂停加息.
温家宝总理日前对金融危机”持续时间之长、情况之复杂,前所罕见”的表述,预示中国经济远未实现”软着陆”.中国生产价格指数迅速下降,说明中国经济放慢情况可能较预期严重,特别是中小企业资金链问题将拖慢中短期经济增长步伐.财政部近期上调了增值税和营业税的起徵点,这些都将为中小型企业减轻负担.中国已开始对中小企业提供更多信贷支持,如为中小企业放松信贷条件、减税等.只有大多数中小企资金链不断裂,继续经营下去,中国经济才能实现”软着陆”.
中国货币政策在对中小企放松的同时,对房地产继续加大收紧力度.温家宝总理近日表示,中国下调房价是国家坚定的政策.中国加大对房地产的紧缩货币政策,导致了房地产开发商的资金日益紧张,越来越多的开发商开始自动降价促销来缓解资金紧张,这种情况未来还会持续下去,中国政府还会出台相应政策措施来阻止房价反弹,直到房价回归合理价位.目前,中国房地产的泡沫风险仍然很高,通胀仍然处于历史上高水平,经济下滑风险又开始出现,所以中国经济实现”软着陆”,还有待宏观政策在防止经济下滑和抑制通胀之间求得平衡.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)