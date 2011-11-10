〔港报社评〕经济降温,港须"预调微调"--星岛日报11月10日

中国通胀确定处于下降轨,纾缓香港输入通胀的压力;另一方面,香港行政长官曾荫权预警香港明年经济增长,将大幅放缓至仅得2%.香港明年要应付截然不同的经济局面,经济政策宜准备”预调微调”.根据最新公布的官方数据,中国10月份通胀率为5.5%,是7月高位以来持续下降,而且首度跌破6%.由于去年最後一季的物价基数高,预计中国今年最後两个月的通胀率会继续下降.

通胀压力有望纾缓.两年前”大放水”救经济的资金,并未全部回笼,10月物价比9月还是微升了0.1%,负利率情况仍在,中国总理温家宝声明继续以稳定物价总水平为”首要任务”,短期不会大手大脚减息开水喉,而是针对性放宽借贷,确保物价持续平稳.曾荫权早前已经警告,香港日後可能面对通缩的问题,又要防范明年港府换届惹来国际大鳄伺机狙击.这些忧虑会否成真,尚待时间验证,但他预计经济增长大幅放缓,却是逼在眉睫的事实.

设法应付经济下滑.港府明日公布香港第三季的经济表现数据,曾荫权先作预警,指第三季经济将比第二季倒退.由于今年初经济极度畅旺时,港府仍然维持全年经济增长5%不变,下半年经济比上半年逊色,早在预期之内,然而,到真正用上”经济衰退”的字眼,市民心理影响始终不能忽视.今年香港经济按季与去年同期相比,仍然有增长,但是一季比一季低,季度环比出现萎缩.学术上其中一个对”经济衰退”的定义,是连续两季出现负增长,产生”技术上进入衰退”之说.

香港经济表现今年两极化,旅游相关行业增长强劲,出口相关行业则大幅萎缩.经济增长由去年的7.1%,降至今年预计的5%,曾荫权昨日更预计明年会急跌至2%.由于欧洲经济金融危机四伏,美国增长又极之缓慢,预计出口及相关行业明年要继续面对严峻考验.近年香港物价随外围环境和增长起飞的现象,正在逐步转变,港府及商界宜因应趋势调整策略,例如加强对中国输出服务作为经济增长新引擎,克服未来的挑战.(A06)