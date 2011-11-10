〔港报社评〕经济降温,港须"预调微调"--星岛日报11月10日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
中国通胀确定处于下降轨,纾缓香港输入通胀的压力;另一方面,香港行政长官曾荫权预警香港明年经济增长,将大幅放缓至仅得2%.香港明年要应付截然不同的经济局面,经济政策宜准备”预调微调”.根据最新公布的官方数据,中国10月份通胀率为5.5%,是7月高位以来持续下降,而且首度跌破6%.由于去年最後一季的物价基数高,预计中国今年最後两个月的通胀率会继续下降.
通胀压力有望纾缓.两年前”大放水”救经济的资金,并未全部回笼,10月物价比9月还是微升了0.1%,负利率情况仍在,中国总理温家宝声明继续以稳定物价总水平为”首要任务”,短期不会大手大脚减息开水喉,而是针对性放宽借贷,确保物价持续平稳.曾荫权早前已经警告,香港日後可能面对通缩的问题,又要防范明年港府换届惹来国际大鳄伺机狙击.这些忧虑会否成真,尚待时间验证,但他预计经济增长大幅放缓,却是逼在眉睫的事实.
设法应付经济下滑.港府明日公布香港第三季的经济表现数据,曾荫权先作预警,指第三季经济将比第二季倒退.由于今年初经济极度畅旺时,港府仍然维持全年经济增长5%不变,下半年经济比上半年逊色,早在预期之内,然而,到真正用上”经济衰退”的字眼,市民心理影响始终不能忽视.今年香港经济按季与去年同期相比,仍然有增长,但是一季比一季低,季度环比出现萎缩.学术上其中一个对”经济衰退”的定义,是连续两季出现负增长,产生”技术上进入衰退”之说.
香港经济表现今年两极化,旅游相关行业增长强劲,出口相关行业则大幅萎缩.经济增长由去年的7.1%,降至今年预计的5%,曾荫权昨日更预计明年会急跌至2%.由于欧洲经济金融危机四伏,美国增长又极之缓慢,预计出口及相关行业明年要继续面对严峻考验.近年香港物价随外围环境和增长起飞的现象,正在逐步转变,港府及商界宜因应趋势调整策略,例如加强对中国输出服务作为经济增长新引擎,克服未来的挑战.(A06)
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路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)