〔港报社评〕汇丰业绩警示,欧火恐延香港--经济日报11月10日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
汇丰控股(0005.HK)第三季业绩受美欧泥淖拖累,新兴市场增长不足弥补,实际除税前盈利按年急跌近36%.汇丰是国际银行,业务是环球经济缩影,其业绩与前景预示的,恐怕是明年环球经济逆境更甚,亚洲包括香港亦难幸免.汇丰昨公布第三季业绩,初看似不俗,除税前盈利较去年同期增加36亿美元,但卸去会计化妆後,实际除税前盈利不升反跌,按年减少16亿美元,跌近36%;此还已是在管理层自2008年调整业务策略,将重点放在新兴市场後,才勉力争得的成绩.
新兴市场增长,难抵美欧损失.此凸显新兴市场如亚洲和中东等,虽为汇丰业务与盈利带来可观增长,但不足抵销水深火热的美欧市场造成的业务损失.美国方面,汇丰则因美国楼市仍未见真正好转,加上美国政府相关房策的折腾,令按揭拖欠比率、违约等情况恶化,北美洲第三季整体拨备近24亿美元,较去年同期激增逾1.2倍.往前看,汇丰业绩恐难乐观.欧债危机已烧向意大利,其10年期国债孳息昨已升穿外界视为死亡分界线的7厘,由于欧债与政治、社会危机纠缠,远未见真正出路,很可能续恶化,汇丰持欧猪五国国债达55亿美元,但除希债以外,却并未作任何拨备,且希债拨备率亦远低于欧盟救援方案的50%削债率.欧债固将令欧洲明年再陷衰退,美国经济明年在楼市续弱、失业率高企下,再受欧债冲击,纵不陷再衰退,恐亦疲不能兴,进一步拖累汇丰.
至于至今表现仍佳的新兴市场,汇丰集团行政总裁欧智华已警告,她们亦难独善其身,例如欧洲银行因国内情况,势将收紧对亚洲的信贷,可能引发连锁效应,对亚洲造成挑战.亚洲无法独善,欧火越洋蔓延.汇丰在美欧泥淖很可能愈陷愈深,新兴市场明年又将受更大牵连,将难如今年第3季般为汇丰减少负面冲击下,其未来数季业绩面对更沉重压力.然而,此不只是汇丰的事,不只是环球金融业的事;汇丰是国际银行,业务遍布全球,其业绩与前景反映全球经济走向,并预示欧债危机对亚洲包括香港的冲击,再非隔洋的远火,其高温将炙肤而至,香港要作好准备.(A06)
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路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)