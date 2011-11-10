〔港报社评〕汇丰业绩警示,欧火恐延香港--经济日报11月10日

汇丰控股(0005.HK)第三季业绩受美欧泥淖拖累,新兴市场增长不足弥补,实际除税前盈利按年急跌近36%.汇丰是国际银行,业务是环球经济缩影,其业绩与前景预示的,恐怕是明年环球经济逆境更甚,亚洲包括香港亦难幸免.汇丰昨公布第三季业绩,初看似不俗,除税前盈利较去年同期增加36亿美元,但卸去会计化妆後,实际除税前盈利不升反跌,按年减少16亿美元,跌近36%;此还已是在管理层自2008年调整业务策略,将重点放在新兴市场後,才勉力争得的成绩.

新兴市场增长,难抵美欧损失.此凸显新兴市场如亚洲和中东等,虽为汇丰业务与盈利带来可观增长,但不足抵销水深火热的美欧市场造成的业务损失.美国方面,汇丰则因美国楼市仍未见真正好转,加上美国政府相关房策的折腾,令按揭拖欠比率、违约等情况恶化,北美洲第三季整体拨备近24亿美元,较去年同期激增逾1.2倍.往前看,汇丰业绩恐难乐观.欧债危机已烧向意大利,其10年期国债孳息昨已升穿外界视为死亡分界线的7厘,由于欧债与政治、社会危机纠缠,远未见真正出路,很可能续恶化,汇丰持欧猪五国国债达55亿美元,但除希债以外,却并未作任何拨备,且希债拨备率亦远低于欧盟救援方案的50%削债率.欧债固将令欧洲明年再陷衰退,美国经济明年在楼市续弱、失业率高企下,再受欧债冲击,纵不陷再衰退,恐亦疲不能兴,进一步拖累汇丰.

至于至今表现仍佳的新兴市场,汇丰集团行政总裁欧智华已警告,她们亦难独善其身,例如欧洲银行因国内情况,势将收紧对亚洲的信贷,可能引发连锁效应,对亚洲造成挑战.亚洲无法独善,欧火越洋蔓延.汇丰在美欧泥淖很可能愈陷愈深,新兴市场明年又将受更大牵连,将难如今年第3季般为汇丰减少负面冲击下,其未来数季业绩面对更沉重压力.然而,此不只是汇丰的事,不只是环球金融业的事;汇丰是国际银行,业务遍布全球,其业绩与前景反映全球经济走向,并预示欧债危机对亚洲包括香港的冲击,再非隔洋的远火,其高温将炙肤而至,香港要作好准备.(A06)