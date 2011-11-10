《香港报摘》--其他报纸重要消息11月10日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
* 明报
--汇控(0005.HK)(HSBA.L)行政总裁欧智华承认,香港区裁员行动于数日前开始,并预期,由于本港经济放缓,香港作为集团主要盈利贡献地区的角色将会减弱.(B02)
--中国海外(0688.HK)公布,10月份合约销售67.6亿港元,按年跌6.6%;但首10月累计销售额781亿港元,已实现全年800亿港元销售目标的97.6%.(B04)
* 星岛日报
--香港明年3月实施第二阶段延长交易时间(即午饭休市时间缩短至1小时).香港交易所(0388.HK)主席夏佳理重申,"加时建议"早已经过详细谘询,希望可如期落实.(B06)
--领汇(0823.HK)行政总裁王国龙透露,公司目前正在进行7个资产项目提升,投资额逾7.53亿港元,并表示会继续物色收购商场. (B05)
* 苹果日报
--创维数码(0751.HK)公布10月份销售数据, 中国平板电视机销售按年增长31%,至55.87万台;当中LED液晶电视机销售量激增230%,占平板电视机销售量的64%. (B06)
* 东方日报
--市场消息透露,今年6月搁置上市的内地泳衣制造商浩沙,将于本月23日重启招股计划,料集资规模维持最多16.4亿港元不变,争取于12月5日上市. (B06)
--青岛啤酒(0168.HK)联席公司秘书张瑞祥表示,由于公司的出口主要是华人市场,包括中餐馆等,因此有关业务并无受欧债危机的影响.他指,虽然行业竞争激烈,但主品牌目前并无进一步提价的计划.(B08)
* 文汇报
--最近内地媒体报导指富士康(2038.HK)东莞项目流产.富士康新闻发言人刘坤表示,富士康东莞项目搁浅一事自己并不知情,除了集团公告以外没有其他任何渠道可以获得东莞项目的变动信息.而富士康对报导一直未有回应.(B04)
* 大公报
--联想集团(0992.HK)公布,委任黄建恒为新兴市场营运副总裁,履行以往新兴市场Chief of Staff的职务,同时兼任集团副总裁一职.(B01)
--中国心连心化肥(1866.HK)宣布,与中国科学院合肥物质科学研究院合作开发新产品--缓释尿素肥料,已取得初步成果,并预计经过一段时间改良和优化及生产准备,将于2013年初开始规模化生产,投放市场.(B02)
--信置(0083.HK)牵头的大埔白石角天赋海湾新楼盘,发展商称首两小时闪电沽出80伙,平均尺价1.1万港元,占周三(9日)可供发售单位121伙的66%,套现14亿港元.(B03)(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 李珊珊/林高丽
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)