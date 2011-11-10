《香港报摘》--其他报纸重要消息11月10日

* 明报

--汇控(0005.HK)(HSBA.L)行政总裁欧智华承认,香港区裁员行动于数日前开始,并预期,由于本港经济放缓,香港作为集团主要盈利贡献地区的角色将会减弱.(B02)

--中国海外(0688.HK)公布,10月份合约销售67.6亿港元,按年跌6.6%;但首10月累计销售额781亿港元,已实现全年800亿港元销售目标的97.6%.(B04)

* 星岛日报

--香港明年3月实施第二阶段延长交易时间(即午饭休市时间缩短至1小时).香港交易所(0388.HK)主席夏佳理重申,"加时建议"早已经过详细谘询,希望可如期落实.(B06)

--领汇(0823.HK)行政总裁王国龙透露,公司目前正在进行7个资产项目提升,投资额逾7.53亿港元,并表示会继续物色收购商场. (B05)

* 苹果日报

--创维数码(0751.HK)公布10月份销售数据, 中国平板电视机销售按年增长31%,至55.87万台;当中LED液晶电视机销售量激增230%,占平板电视机销售量的64%. (B06)

* 东方日报

--市场消息透露,今年6月搁置上市的内地泳衣制造商浩沙,将于本月23日重启招股计划,料集资规模维持最多16.4亿港元不变,争取于12月5日上市. (B06)

--青岛啤酒(0168.HK)联席公司秘书张瑞祥表示,由于公司的出口主要是华人市场,包括中餐馆等,因此有关业务并无受欧债危机的影响.他指,虽然行业竞争激烈,但主品牌目前并无进一步提价的计划.(B08)

* 文汇报

--最近内地媒体报导指富士康(2038.HK)东莞项目流产.富士康新闻发言人刘坤表示,富士康东莞项目搁浅一事自己并不知情,除了集团公告以外没有其他任何渠道可以获得东莞项目的变动信息.而富士康对报导一直未有回应.(B04)

* 大公报

--联想集团(0992.HK)公布,委任黄建恒为新兴市场营运副总裁,履行以往新兴市场Chief of Staff的职务,同时兼任集团副总裁一职.(B01)

--中国心连心化肥(1866.HK)宣布,与中国科学院合肥物质科学研究院合作开发新产品--缓释尿素肥料,已取得初步成果,并预计经过一段时间改良和优化及生产准备,将于2013年初开始规模化生产,投放市场.(B02)

--信置(0083.HK)牵头的大埔白石角天赋海湾新楼盘,发展商称首两小时闪电沽出80伙,平均尺价1.1万港元,占周三(9日)可供发售单位121伙的66%,套现14亿港元.(B03)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.