《香港重要政经日程》--11月10日-11月17日

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
=====================今日香港主要政经消息===========================
11月10日(周四)
-- 先健科技(8122.HK)首日上市.
-- 勇利航业(1145.HK)公布第三季业绩.
-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第三季业绩.
--09:30 广深铁路股份(0525.HK)股东临时大会.
--10:00 中国风电(0182.HK)股东特别大会.
--11:00 中国新能源动力(1041.HK)股东特别大会.
--11:00 德祥企业(0372.HK)股东特别大会.
--16:00 天溢果业(0756.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
11月11日(周五)
--11:00 德祥地产(0199.HK)股东特别大会.
-- 香港交易所(0388.HK)公布第三季业绩报告.
-- 国药控股(1099.HK)公布第三季业绩报告.
-- RUSAL(0486.HK)公布第三季业绩报告.
-- 第三季香港恒生指数成份股调整结果公布.
-- 香港第三季本地生产总值(GDP)报告.
-- 置富产业信托(0778.HK)公布第三季业绩.
-- 康大食品(0834.HK)公布第三季业绩.
-- 中民控股(0681.HK)公布中期业绩.
-- Z-Obee控股(0948.HK)公布中业绩.
11月14日(周一)
-- 香港10月外汇基金境外资产.
-- 康师傅(0322.HK)公布第三季业绩.
-- 中国黄金国际(2099.HK)公布第三季业绩.
-- 亨亚(0428.HK)公布第三季业绩.
-- 麦达斯控股-S(1021.HK)公布第三季业绩.
11月15日(周二)
--09:00 PACIFIC PLYWOOD(0767.HK)股东特别大会.
--09:30 中国建材(3323.HK)临时股东大会.
--10:00 保华建业(0577.HK)股东特别大会.
--10:00 第一视频(0082.HK)股东特别大会.
--15:00 松景科技(1079.HK)股东大会.
-- 神州数码(0861.HK)公布中期业绩.
-- 威高股份(1066.HK)公布第三季业绩.
11月16日(周三)
--09:30 香港资源控股(2882.HK)股东周年大会.
--10:00 Bossini(0592.HK)股东周年大会.
--10:00 深圳中航集团股份(0161.HK)股东特别大会.
--11:00 海通国际(0665.HK)股东特别大会.
--15:00 卓能(集团)(0131.HK)股东周年大会.
-- PNG资源(0221.HK)公布中期业绩.
-- 信利国际(0732.HK)公布第三季业绩.
-- 敏华控股(1999.HK)公告中期业绩.
*11月17日(周四)
--11:00 上实城市开发(0563.HK)股东特别大会.
--15:00 现代牧业(1117.HK)股东周年大会.
--16:30 香港公布8-10月失业率.
-- 华润创业(0291.HK)公布第三季业绩.
-- 佐丹奴国际(0709.HK)公布第三季业绩.
-- 东方表行集团(0398.HK)公布中期业绩.
-- 莎莎国际(0178.HK)公布中期业绩.
-- 永利澳门(1128.HK)公布特别派息.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7