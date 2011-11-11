〔港股业绩〕港交所第三季净利逊于预期,金融市场面临多种风险(更新版2)

(新增更多细节)

* 第三季净利按年升1.4%至12.4亿港元,逊于预期

* 前三季平均日成交额732.36亿港元,按年升16%

* 港交所称香港金融市场仍面临多种风险

* 拓展人民币业务和吸引国际企业来港上市

记者 陈敏

路透香港11月11日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所(0388.HK)第三季净利按年仅微升1.4%,逊于市场预期,因市场动荡冲击企业上市计划;港交所称,香港金融市场仍面对多种风险及不明朗因素.

港交所周五公布,第三季净利为12.4亿港元,低于路透此前对四位分析师的调查平均值13.6亿港元.

港交所主席夏佳理在公告中称,2011年第三季尤其是9月,全球股市动荡加剧,主要受忧虑全球经济衰退的情绪影响.

"展望未来,全球金融问题阴霾未散,香港金融市场仍面对多种风险及不明朗因素."他称.

截至今年9月底,港交所前三季度净利为38.2亿港元,按年升10%.期内,作为港交所营收关键指标的平均每日成交金额为732.36亿港元,按年上升16%,但与上半年的735.78亿港元几乎持平.

全球市场剧烈震荡令IPO(首次公开发行)显着下降,根据汤森路透的数据,港交所截至今年10月的IPO募集金额约为670亿美元,而去年同期则为约1,300亿美元.

其竞争对手新交所(SGXL.SI)此前亦表示,市场活动在短期内可能受到全球金融市场不确定性和欧美宏观经济持续挑战的冲击.

港交所股份今年以来累计下滑约27%,而同期大盘恒生指数.HSI仅下跌17%.

**拓展业务**

为应对外部市场冲击的影响,港交所一直致力于推出各种新产品和业务,以拓宽收入来源.

在人民币计价产品方面,自首只人民币计价的房地产投资信托基金--汇贤(87001.HK)4月上市後尚无新的人民币股票出现,但旨在让投资者使用港元即可投资于人民币股票的"人证港币交易通"已在期内完成最後发展阶段.

目前港交所上市的人民币产品包括11只人民币计价债券和1只人民币计价房地产信托基金.

港交所并将吸引国际企业来港上市作为战略目标之一,此前有报导称,港交所主席夏佳理本月会到西班牙及奥地利路演,希望吸引西班牙知名时装品牌Inditex(ITX.MC)旗下的Zara来港上市.

今年第三季共有四家国际公司在港通过首次公开招股发行新股或以其他方式上市,令首九个月在港上市的国际公司达到12家,包括普拉达(Prada)(1913.HK) 、新秀丽国际(1910.HK) 、嘉能可(0805.HK)等.

"我们继续在全球各地进行推广活动,包括到访巴西、意大利、蒙古、俄罗斯以及14个其他国家."港交所行政总裁李小加在公告中称.

港交所并开始允许商业信托在港上市,香港主要电讯营运商--电讯盈科(0008.HK)将分拆电讯业务以商业信托方式挂牌,预计最多集资110亿港元.[ID:nCH0086295]

此外,港交所表示已完成有关建议开设收市後期货交易时段的市场谘询,现正编制谘询总结.收市後期货交易时段若能实施,将可为期交所参与者带来更多商机.(完)

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