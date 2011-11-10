〔香港个股〕汇贤产业信托称向长实收购沈阳物业项目,涉资9.8亿元

路透香港11月10日电---香港首只以人民币计价股票--汇贤产业信托(87001.HK)周四公布,同意以9.8亿元人民币代价,向长江实业(0001.HK)收购一项位于沈阳的物业项目,以扩大资产基础.

汇贤产业信托目前唯一资产为于北京东方广场的投资.其公告称,将通过收购Shenyang Investment BVI的全部股本以及其结欠的股东贷款,从而获取沈阳丽都70%权益.而本次收购代价预期会提取银行融资支付,不拟以股本或股本挂钩集资额拨付.

"完成後,汇贤产业信托总债务与总物业价值的比率预计由现水平约0.62%升至完成後约3.53%."公告称,旗下的汇贤投资于本月初同意接纳汇丰银行(0005.HK)、中银香港(2388.HK)及星展银行等提供本金总额为12亿港元的贷款融资,实际年利率等同香港银行同业拆息加2.7%.

沈阳丽都为一家于1996年在中国成立的中外合作经营企业,现时持有一项总建筑面积约79,000平方米的酒店综合开发项目,并于2002年开始营运,项目包括楼高30层的喜来登饭店、零售商店及停车位及其他配套设施.

今年首八个月,沈阳丽都录得除息税、折旧及摊销前溢利(EBITDA)为6,320万元人民币,按年上升33%;可供分派现金为5,430万元,升29%.于2010年度的EBITDA和可供分派现金分别为7,670万元及6,440万元.

汇贤产业信托早盘收跌1.47%,报3.35元人民币.(完)

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