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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 15:30 BJT

〔香港热股〕比亚迪午後挫跌逾8%,因其1-10月汽车销量同比跌过两成

路透香港11月10日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周四午後跌幅扩大至8%以上,因其1-10月汽车销量按年跌23.5%.

本地时间15:20,比亚迪H股跌8.31%至17.22港元,最多曾低探17.18港元,为10月27日以来最低;大盘走势也十分疲弱,恒生指数.HSI挫跌5.10%.

根据比亚迪资料,该公司1-10月汽车销售326,379辆,较去年同期的426,800辆下滑.

比亚迪上月底表示,前三季净利按年大减约86%.但公司称第四季新车销量及手机业务增长,有助于全年净利减幅最多缩小至35%.[ID:nCH0084923](完)

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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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