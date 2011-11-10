〔香港热股〕比亚迪午後挫跌逾8%,因其1-10月汽车销量同比跌过两成

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透香港11月10日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周四午後跌幅扩大至8%以上,因其1-10月汽车销量按年跌23.5%.
本地时间15:20,比亚迪H股跌8.31%至17.22港元,最多曾低探17.18港元,为10月27日以来最低;大盘走势也十分疲弱,恒生指数.HSI挫跌5.10%.
根据比亚迪资料,该公司1-10月汽车销售326,379辆,较去年同期的426,800辆下滑.
比亚迪上月底表示,前三季净利按年大减约86%.但公司称第四季新车销量及手机业务增长,有助于全年净利减幅最多缩小至35%.[ID:nCH0084923](完)
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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元